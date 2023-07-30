Окупанти дуже дякували: Україна надіслала особливе "привітання" морякам ВМС РФ

"Привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "Москва".

https://glavred.net/world/okkupanty-ochen-blagodarili-ukraina-otpravila-osoboe-pozdravlenie-moryakam-vms-rf-10489558.html Посилання скопійоване

Україна надіслала особливе "привітання" морякам ВМС РФ / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони РФ, twitter.com/Osinttechnica

Російські моряки отримали особливе українське "привітання" з днем ВМС РФ. Так, українські хакери надіслали росіянам відео з вірусом, який здатен зчитувати інформацію з електронних носіїв. Окупанти спочатку дуже зраділи такому "привітанню" та навіть подякували.

"Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем ВМС РФ. Попередньо, українські хакери помістили до російських систем масову розсилку повідомлень (рекламний spam). Таким чином російські моряки, в тому числі командири ВМС РФ, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp", - інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

Зазначається, що моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "Москва".

відео дня

"В повідомленнях містилась "троянська" програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується", - повідомляє українська військова розвідка.

Також в ГУР підкреслили, що одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт "Євразійського економічного союзу". На цих сайтах також було розміщено згадане відео і отримано доступ до закритої інформації.

Дивіться у нашому телеграм-каналі відео іронічного привітання для російських моряків:

Україна надіслала особливе "привітання" морякам ВМС РФ / скріншот

Нагадаємо, що раніше хакери злили фото дружин пілотів-вбивць РФ, які бомбили Маріуполь. Зокрема, там є фотографії, які були зроблені під час новорічного корпоративу. Їх раніше не було у відкритому доступі, так що заради їх отримання довелося провести певну роботу.

Також раніше хакери поставили "діагнози" Путіну і Лаврову. Так, хакери зламали сайт однієї з наркологічних клінік російського Бєлгорода і розмістили там фотографії президента РФ Володимира Путіна, глави Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова і заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Вас може зацікавити: