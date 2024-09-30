Не зрозуміли, де починаються 'червоні лінії': на росТБ зганьбилися, пояснюючи слова Путіна

Диктатора Володимира Путіна не можуть зрозуміти навіть "свої".

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У Росії не зрозуміли заяви Путіна про "червоні лінії" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Кремль і путінська пропаганда розійшлися у трактуванні "ядерної червоної лінії", встановленої Путіним, пише Агентство.

Журналісти звернули увагу на ефір програми "Вести недели", під час якого Дмитро Кисельов заявив, що із заяви Путіна випливає, що приводом для застосування ядерної зброї може стати масований пуск безпілотників.

Виправдовуючи некоректні формулювання в заяві Путіна, Кисельов сказав, що російський диктатор таким чином "свідомо лишив простір невизначеності".

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"Масований старт - це скільки? 10, 20, 100? Тут Путін, на мій погляд, свідомо лишає простір невизначеності. Ба більше, зверніть увагу: не тільки ж про ракети йдеться, а навіть про безпілотники та інші літальні апарати. Теж треба замислитися. І рішення про ядерну відповідь ухвалюватиме одна людина - Путін. А його вже стільки провокували із Заходу, що в якийсь момент лідеру Росії може і набриднути", - висловився пропагандист.

Пєсков же це трохи пізніше спростував. Прессекретар Путіна у відповідь попросив надмірно не апелювати до нового документа.

"Ну, чесно кажучи, не потрібно надмірно апелювати до цього документа. Цей документ надзвичайно важливий. Ухвалено важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином, але сво (війна - ред.) триває своїм ходом, і тут не потрібно щоразу шукати якісь звʼязки", - сказав прессекретар російського диктатора.

Хто такий Євген Кисельов Євген Олексійович Кисельов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) - російський і український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Ядерна доктрина - що відомо

Минулого тижня Путін анонсував низку змін у ядерній доктрині Росії. Згідно з ними, Росія зможе застосувати ядерну зброю "після отримання достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу і перетин ними нашого державного кордону".

"Маю на увазі літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати", - уточнив Путін.

В Україні такий крок РФ назвали "інструментом залякування, оскільки у нього (Путіна) не залишилося інших засобів впливу".

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

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