На Європу можуть сильно натиснути для укладення угоди з Москвою - Сікорський

Радослав Сікорський вважає, що Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери, а Росія - набагато слабша, ніж вважають багато європейців.

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Радослав Сікорський вважає, що Європа набагато сильніша, ніж вважають у РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Основні тези Сікорського:

Україна заслуговує на мир

Європа повинна поліпшити позиції Києва в майбутніх переговорах

Європа незабаром може опинитися під сильним тиском, мета якого - укладення угоди з Кремлем. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X.

"Незабаром на нас може бути чинений сильний тиск з метою досягнення угоди з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Звичайно, не на просту угоду, яка дасть змогу Москві відновитися", - підкреслив Сікорський. відео дня

Він уточнив, що Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери, а Росія - набагато слабша, ніж вважає багато європейців.

Глава МЗС звернув увагу, що Україна заслуговує на мир, але "це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція".

"Ми не повинні встановлювати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку: це підштовхне Росію до продовження бойових дій. Натомість ми маємо зробити все можливе, щоб поліпшити позиції Києва в майбутніх переговорах", - додав він.

Переговори України та РФ - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред з посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка, Україна справді готова до переговорів з Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус Росії як агресора на базі міжнародного права для закінчення війни в Україні.

Однак напередодні Андрій Єрмак заявив, що для сильної позиції на переговорах щодо закінчення війни нашій державі наразі не вистачає озброєння. Також Україні потрібні чіткі гарантії, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову.

Тим часом у Білому домі озвучили позицію щодо переговорів України та Росії. Як заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, президент Володимир Зеленський повинен сам вирішувати, коли і за яких умов сідати за стіл переговорів.

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Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках - міністр оборони Польщі, з листопада 2007 до вересня 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, наразі є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття - і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не тільки самої України, а й усього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", - заявляв глава польського МЗС.

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