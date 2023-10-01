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Ми не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана - Байден

Дмитро Відоменко
1 жовтня 2023, 20:22 оновлено 1 жовтня, 20:22
Президент США Джо Байден підкреслив, що Україна повинна продовжувати отримувати допомогу
Байден, Білий дім
Байден висловився на резонансну тему допомоги Україні / колаж Главред, фото УНІАН

Президент США Джо Байден заявив, що підтримка офіційним Вашингтоном України в її війні з Росією ні в якому разі не може бути перервана. Відповідну заяву політика було оприлюднено на сайті Білого дому.

Саме так Байден відреагував на прийняття проекту тимчасового фінансування уряду строком на 45 днів, в якому не міститься виділення грошей на допомогу Україні.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитні у своїй підтримці України, в цій угоді не передбачено жодного нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми не можемо ні за яких обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я очікую, що спікер збереже свою відданість народу України і забезпечить прийняття підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент", — йдеться в заяві президента США.

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Байден підкреслив, двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за збереження роботи уряду, запобігаючи "непотрібній кризі, яка завдала б непотрібного болю мільйонам працьовитих американців".

Згодом по темі висловився і відомий політик-демократ з Палати представників Джеймі Раскін. Він написав на своїй сторінці в Twitter, що питання з продовженням надання допомоги Україні має вирішитися наступного тижня.

"Ми завадили MAGA-республіканцям [прихильників колишнього президента Дональда Трампа ‒ Главред] призупинити роботу уряду і зберегли допомогу WIC, Head Start & SNAP. Ми не дозволили маленьким помічникам Трампа і Путіна "спалити все дотла", як побоювалися, але вони тимчасово заблокували допомогу Україні. Ми розберемося з цим наступного тижня", - йдеться в тексті.

Військова допомога Україні

За даними The New York Times, США готують передачу Україні нової партії касетних снарядів для боротьби проти російських окупантів. Ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

Крім того, Сполучені Штати Америки близькі до прийняття рішення про передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також Главред повідомляв, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Ці танки були першими з 31, які обіцяла адміністрація президента США Байдена. Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну - на даний момент невідомо.

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Джо Байден війна Росії та України
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