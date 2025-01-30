Погрози Фіцо – це нуль: у МЗС Чехії жорстко відреагували на шантаж Словаччини

Солідарність партнерів з Україною буде зберігатися.

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В Чехії відповіли Фіцо / Колаж: Главред, фото: Instagram: @robert.fico, скріншот

Що сказав Бартушка:

Існує чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них не припинятимуть поставки електроенергії

Партнери не припинятимуть енергетично підтримувати Україну

Шантаж України премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поставками електроенергії через зупинку транзиту російського газу не вдасться. Не варто забувати, що більшість електроенергії, яку імпортує Україна, надходить з генеруючих потужностей Чехії або Німеччини.

Таку думку висловив спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Чеської Республіки з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка. За його словами, погрози Фіцо є "порожніми".

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"Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю. Тому що у нас є чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них не припинятимуть поставки електроенергії – Польща та Румунія. Що будуть робити Словаччина та Угорщина – не дуже важливо", – заявив Бартушкав інтервʼю "Укрінформу" .

Вацлав Бартушка акцентував увагу, що неодноразово, ще у 2022 році вся Європа допомагала Україні обладнанням для ремонту пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури. Із США надходили запчастини.

Підсумовуючи, спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Чеської Республіки з питань енергетичної безпеки зазначив, що солідарність партнерів з Україною буде зберігатися.

Роберт Фіцо / Інфографіка - Главред

Погрози Фіцо Україні - останні новини

Главред раніше висвітлював, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС. Він заявив, що відмова України від переговорів свідчить про небажання продовження транзиту газу.

Згодом президент України Володимир Зеленський різко відповів Фіцо. Очільник держави заявив про неприпустимість дискусії про нормалізацію відносин із РФ.

Окрім цього, на думку Зеленського, прем'єр-міністр Словаччини обирає Москву замість Америки. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи, вважає президент.

Більше новин про Роберта Фіцо:

Кто такой Вацлав Бартушка? Вацлав Бартушка (Václav Bartuška) - является дипломатом, журналистом, писателем и общественным деятелем. Наиболее известен как специальный посол Чешской Республики по вопросам энергетической безопасности. Бартушка также активно работал в сфере ядерной энергетики, в частности в вопросах, связанных с АЭС "Темелин" в Чехии. Кроме того, Вацлав Бартушка известен своей работой в медиа. Он был ведущим и журналистом, участвует в общественных дискуссиях по вопросам политики, энергетики и экологии. Его книги и публикации часто касаются энергетической безопасности, международных отношений и современных вызовов, с которыми сталкивается Европа.

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