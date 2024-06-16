МАГАТЕ роками плекало ядерників в Ірані та навчало їх у РФ - Bild

У МАГАТЕ роками не просто надавали підтримку (зокрема фінансову) іранським ядерникам, а ще й відправляли їх на навчання в країну-агресорку Росію.

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МАГАТЕ роки поспіль допомагало ядерникам в Ірані та навчало їх у РФ - ЗМІ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що входить до системи ООН, надавало підтримку вченим-ядерникам, які працюють на іранський диктаторський режим аятолл. Про це пише випливає з конфіденційних файлів щодо ядерної програми Ірану, які опинилися в розпорядженні німецького видання BILD.

Причому МАГАТЕ роками не просто надавало підтримку (зокрема фінансову) іранським дослідникам, а ще й відправляло їх на навчання в країну-агресор Росію.

Як свідчать документи, представники агентства ООН зустрічалися з Джавадом Карімі-Сабетом у Відні на початку 2022 року. Карімі-Сабет перебуває в санкційному списку США з 2020 року і вважається одним із натхненників розробки іранської атомної бомби.

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Згідно з внутрішнім електронним листуванням, МАГАТЕ заплатило Карімі за участь у зустрічі. Оскільки через санкції банківський переказ був неможливий, він отримав суму готівкою.

У 2018 році адміністрація президента США Дональда Трампа вийшла з ядерної угоди з Іраном і посилила режим санкцій проти Тегерана. У результаті Іран перестав дотримуватися правил і обмежив зовнішній контроль над своєю ядерною програмою.

Згідно з конфіденційними документами, МАГАТЕ згодом запустило програми фінансування іранської ядерної науки. Наприкінці 2019 року МАГАТЕ сформулювало мету проєкту "IRA2018001" у консультації з іранською стороною.

"Діяльність буде спрямована на підвищення кваліфікації та знань вчених і поліпшення апаратної та програмної інфраструктури, що сприятиме поліпшенню роботи і використання дослідницьких реакторів", - йдеться в документах.

Як кажуть експерти, дослідницькі реактори вважаються потенційним джерелом плутонію. Для створення ядерної бомби потрібен або збагачений на 90% уран, або плутоній.

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За інформацією BILD am SONNTAG, МАГАТЕ також фінансувало численні програми навчання вчених із Тегерана в країні-агресорі Росії: згідно з наявними даними, відібрані експерти іноді тижнями перебували там "під крилом" російської корпорації "Росатом". Причому, за документами, МАГАТЕ мала потурбуватися про те, щоб іранці не отримали жодних знань про ядерну зброю під час навчання, але на ділі, цілком імовірно, такого контролю не здійснювалося.

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