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МАГАТЕ роками плекало ядерників в Ірані та навчало їх у РФ - Bild

Дмитро Відоменко
16 червня 2024, 14:30оновлено 16 червня, 15:46
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У МАГАТЕ роками не просто надавали підтримку (зокрема фінансову) іранським ядерникам, а ще й відправляли їх на навчання в країну-агресорку Росію.
МАГАТЕ, Іран
МАГАТЕ роки поспіль допомагало ядерникам в Ірані та навчало їх у РФ - ЗМІ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що входить до системи ООН, надавало підтримку вченим-ядерникам, які працюють на іранський диктаторський режим аятолл. Про це пише випливає з конфіденційних файлів щодо ядерної програми Ірану, які опинилися в розпорядженні німецького видання BILD.

Причому МАГАТЕ роками не просто надавало підтримку (зокрема фінансову) іранським дослідникам, а ще й відправляло їх на навчання в країну-агресор Росію.

Як свідчать документи, представники агентства ООН зустрічалися з Джавадом Карімі-Сабетом у Відні на початку 2022 року. Карімі-Сабет перебуває в санкційному списку США з 2020 року і вважається одним із натхненників розробки іранської атомної бомби.

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Згідно з внутрішнім електронним листуванням, МАГАТЕ заплатило Карімі за участь у зустрічі. Оскільки через санкції банківський переказ був неможливий, він отримав суму готівкою.

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У 2018 році адміністрація президента США Дональда Трампа вийшла з ядерної угоди з Іраном і посилила режим санкцій проти Тегерана. У результаті Іран перестав дотримуватися правил і обмежив зовнішній контроль над своєю ядерною програмою.

Згідно з конфіденційними документами, МАГАТЕ згодом запустило програми фінансування іранської ядерної науки. Наприкінці 2019 року МАГАТЕ сформулювало мету проєкту "IRA2018001" у консультації з іранською стороною.

"Діяльність буде спрямована на підвищення кваліфікації та знань вчених і поліпшення апаратної та програмної інфраструктури, що сприятиме поліпшенню роботи і використання дослідницьких реакторів", - йдеться в документах.

Як кажуть експерти, дослідницькі реактори вважаються потенційним джерелом плутонію. Для створення ядерної бомби потрібен або збагачений на 90% уран, або плутоній.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

За інформацією BILD am SONNTAG, МАГАТЕ також фінансувало численні програми навчання вчених із Тегерана в країні-агресорі Росії: згідно з наявними даними, відібрані експерти іноді тижнями перебували там "під крилом" російської корпорації "Росатом". Причому, за документами, МАГАТЕ мала потурбуватися про те, щоб іранці не отримали жодних знань про ядерну зброю під час навчання, але на ділі, цілком імовірно, такого контролю не здійснювалося.

Військова допомога Ірану РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Іран продовжить озброювати РФ. Головну роль в управлінні Іраном відіграє духовний лідер - аятола Алі Хаменеї, нагадав Олександр Кочетков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Іран передав Росії балістику для ударів до 700 км. Іран стає все більш важливим постачальником і також отримав вигоду з цих відносин.

Як повідомлялося раніше, Росія допомагає Ірану поліпшити його можливості зі збору супутникових даних і пропонує допомогу Тегерану в галузі ракет, протиповітряної оборони та військової електроніки. Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35. Також країна хоче закупити іншу військову техніку, зокрема радари та ударні вертольоти.

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