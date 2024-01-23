УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія може вийти з війни та вивести війська з України: генерал назвав умову

Юрій Берендій
23 січня 2024, 16:22
За словами генерала Маломужа, в разі провалу російських окупаціних військ на території України, російські еліти можуть відсторонити Путіна від влади в Росії.
Росія може вийти з війни та вивести війська з України: генерал назвав умову
Генерал назвав ключову умову дестабілізації ситуації в Росії / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Виведення військ з території України та внутрішня дестабілізація в самій Росії може відбутись лише в разі провалу російських військ у війні проти України. Під час чату на Главреді заявив генерал армії України Микола Маломуж.

"Головним фактором, який призведе до дестабілізації в Росії, стануть реальні провали російських військ на фронті. Знаючи оточення Путіна, можу сказати, що в такому разі воно повстане проти нього, тому що постане питання відповідальності", - вказує генерал.

За словами Миколи Маломужа, в разі стратегічного провалу в війні проти України - у Росії будуть шукати винного. Саме через це політики та бізнесмени високого рівня, а також військові та спецслужби, будуть домовлятися про те, як відсторонити Путіна від влади, виставивши його винуватцем всього цього, а вони взагалі були жертвами.

"З іншого боку, стоятиме питання, що оточення Путіна може прийти до влади і створити перехідний уряд, який забезпечить контроль над ядерною зброєю, а також перехідний формат у всіх переговорних процесах: і щодо виведення російських військ з України, і щодо надання нам гарантій безпеки, і щодо сплати репарацій тощо", - наголошує генерал.

Дивіться відео, у якому Микола Маломуж розповів, скільки залишилося правити Путіну:

Однак він зауважив, що для цього потрібні реальні потужні перспективи перемоги на фронті та звільнення окупованих територій.

"До того часу триватиме складний процес: буде і тиск з боку іноземців, будуть і фронтальні бої, буде і спроба затягнути процес, адже Путін буде загнаний у глухий кут. Він не хоче відповідати за все це, а тому в будь-який спосіб триматиметься за владу, нарощуватиме ресурси, намагатиметься дезорієнтувати своїх партнерів і союзників, переконуючи в тому, що він готовий до масштабних боїв, але фронт усе викриє", - робить висновок Маломуж.

Він резюмує, що українцям потрібно готуватися до стратегічних битв, що призведуть до звільнення наших територій.

"Це стане кінцем для режиму Путіна. Якщо це вдасться, весь світ зможе відчути полегшення через відсутність агресора. Наші перемоги мають створити передумови для дестабілізації ситуації в Росії та відсторонення Путіна як з близького оточення, так і можливо, шляхом масових протестів і повстань", - додав він.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом останньої доби в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворожі сили здійснили 11 авіаційних ударів, відбулося 39 бойових зіткнень. Крім того ворог здійснив 836 артобстрілів.

Силам оборони України довелося вийти з населеного пункту Крохмальне Харківської області через неможливість ефективно вести оборонні операції. Про це повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко.

На лівому березі Херсонщини Збройні Сили України утримують свої позиції під тиском ворожих атак та в складних умовах розширють плацдарм. Про це заявила речниця Збройних Сил на півдні України, Наталія Гуменюк.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

Авдіївка під загрозою захоплення: боєць ЗСУ назвав, на які міста націлиться РФ

Авдіївка під загрозою захоплення: боєць ЗСУ назвав, на які міста націлиться РФ

16:34 Україна
НАТО закупить 220 тисяч артилерійських боєприпасів: Україна отримає їх через 2 роки

НАТО закупить 220 тисяч артилерійських боєприпасів: Україна отримає їх через 2 роки

15:25 Світ
Не всі випущені ракети РФ досягли цілей: в ЗСУ назвали головні причини

Не всі випущені ракети РФ досягли цілей: в ЗСУ назвали головні причини

15:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:50

Тільки люди з високим IQ зможуть знайти телефон: хитромудра оптична ілюзія

16:44

Придбані за сприяння Favbet Foundation пікапи Peugeot добре проявили себе під час виконання бойових завдань – командир РУБпАК

16:37

Як оформити майже тисячу грн надбавки до пенсії: хто має право

16:34

Авдіївка під загрозою захоплення: боєць ЗСУ назвав, на які міста націлиться РФ

16:22

Росія може вийти з війни та вивести війська з України: генерал назвав умову

Авто в огні в Києві і знищення будинку в Харкові: ракетна атака РФ 23 січняАвто в огні в Києві і знищення будинку в Харкові: ракетна атака РФ 23 січня
16:05

На Мадонну фанати подали в суд - що сталося

16:00

Як фото з айфона перенести на комп'ютер: ці поради збережуть масу часу

15:42

Ольга Сумська повернулася з-за кордону в руки українських лікарів: що сталося

15:40

Дружина Бориса Джонсона поділилася ніжним фото політика з новонародженим сином

Реклама
15:29

"Росія має проблеми": Путін не може вести війну понад 2 роки - капітан ВМС ЗСУ

15:25

НАТО закупить 220 тисяч артилерійських боєприпасів: Україна отримає їх через 2 роки

15:20

Навіть терти не потрібно: як відмити решітку на плиті c мінімальними зусиллями

15:09

Урожай збирають відрами: навіщо садівники кладуть цеглу поруч з полуницею

15:00

Не всі випущені ракети РФ досягли цілей: в ЗСУ назвали головні причини

14:43

Ксенія Мішина на Балі знову опинилася в лікарні

14:40

На півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом із технікою: генерал назвав напрямок

14:33

"Ціль досягнута": путінські поплічники цинічно прокоментували атаку по Україні

13:36

Удар РФ по Харкову: зросла кількість жертв, тисячі жителів без світла і теплаФото

13:36

Українці допомогли затримати Гринкевича: пересування "зливали" правоохоронцям - ДБР

13:35

"Терор проти житлових будинків": Зеленський відреагував на ранковий обстріл України

Реклама
13:10

Скандальний продюсер Юрій Бардаш отримав паспорт РФ

13:05

Ектор Хіменес-Браво назвав причину, через яку залишився в Україні під час війни

12:45

До цього додумався геній: навіщо чіпляють шпильку на матрац

12:44

"Іншого варіанту немає": майор ЗСУ озвучив "рецепт" перемоги України у війні

12:40

"Були влучання" : у ЗСУ розкрили нову тактику масованого удару РФ по Україні

12:26

Скромна актриса з "Спіймати Кайдаша" знялася в сміливій фотосесії

12:06

Офіцер пояснив, яких операцій варто чекати від армії РФ на кордоні країн НАТОВідео

11:59

Гороскоп на завтра 24 січня: Терезам - власна неповага, Водолію - чуже невдоволення

11:46

ЄС готує жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні - Bloomberg

11:45

Лавров заявив про готовність до мирних переговорів з Україною та назвав умову

11:28

"Так ганебно впасти": El Кравчук жорстко розкритикував втікачку в РФ Ані Лорак

11:13

"Кварталівці" побували на Донеччині та передали допомогу військовим

11:06

Використовують тактику виснаження ворога: чому ЗСУ вийшли з Крохмального - експерт

10:59

Китайський гороскоп на завтра 24 січня: Кози - тримайтеся в тіні, Драконам - романтика

10:44

Отримують відсіч і тікають: Гуменюк розповіла про бої на півдні України

10:39

Церковне свято 24 січня: не зав'язуйте вузли у день преподобної Ксенії

10:26

"За три рубля маму продасть": колишня Тимощука розповіла, як він бреше дітям з приводу РФ

10:10

РФ запустила по Україні понад 40 ракет: сили ППО знищили 21 ворожу цільФотоВідео

09:54

"Гатять з усього, що є": начальник МВА розповів про ситуацію поблизу Авдіївки

09:42

За пару годин до концерту: в мережу потрапило відео виступу Меладзе, коли він дізнався про смерть батькаВідео

Реклама
09:41

20 балістичних і крилатих ракет: влада Києва озвучила деталі удару по столиці

09:37

Ракетний удар РФ убив 5 українців, ще щонайменше 40 - постраждалиФото

09:36

Кавова гуща незамінна у ванній: що з нею роблять хитрі господаріВідео

09:21

"Наступні місяці будуть критичними для України": у Байдена закликали Конгрес діяти

09:00

Європа до війни не готова, РФ здатна захопити країни Балтії, як Крим - ГетьманЕксклюзив

08:50

Путіністку Тализіну госпіталізували у важкому стані

08:10

Трамп позбувся Десантіса, але цього мало для перемогиПогляд

07:41

РФ атакувала Харків: зруйновано житловий будинок, є жертви, постраждала 10-річна дівчинка

07:08

У Києві пролунали потужні вибухи: горіли автівки, є жертва та постраждаліФото

06:37

РФ запустила ракети, по всій Україні оголошена тривога: що відомо

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти