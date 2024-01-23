Росія може вийти з війни та вивести війська з України: генерал назвав умову

За словами генерала Маломужа, в разі провалу російських окупаціних військ на території України, російські еліти можуть відсторонити Путіна від влади в Росії.

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Генерал назвав ключову умову дестабілізації ситуації в Росії / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Виведення військ з території України та внутрішня дестабілізація в самій Росії може відбутись лише в разі провалу російських військ у війні проти України. Під час чату на Главреді заявив генерал армії України Микола Маломуж.

"Головним фактором, який призведе до дестабілізації в Росії, стануть реальні провали російських військ на фронті. Знаючи оточення Путіна, можу сказати, що в такому разі воно повстане проти нього, тому що постане питання відповідальності", - вказує генерал.

За словами Миколи Маломужа, в разі стратегічного провалу в війні проти України - у Росії будуть шукати винного. Саме через це політики та бізнесмени високого рівня, а також військові та спецслужби, будуть домовлятися про те, як відсторонити Путіна від влади, виставивши його винуватцем всього цього, а вони взагалі були жертвами.

"З іншого боку, стоятиме питання, що оточення Путіна може прийти до влади і створити перехідний уряд, який забезпечить контроль над ядерною зброєю, а також перехідний формат у всіх переговорних процесах: і щодо виведення російських військ з України, і щодо надання нам гарантій безпеки, і щодо сплати репарацій тощо", - наголошує генерал.

Дивіться відео, у якому Микола Маломуж розповів, скільки залишилося правити Путіну:

Однак він зауважив, що для цього потрібні реальні потужні перспективи перемоги на фронті та звільнення окупованих територій.

"До того часу триватиме складний процес: буде і тиск з боку іноземців, будуть і фронтальні бої, буде і спроба затягнути процес, адже Путін буде загнаний у глухий кут. Він не хоче відповідати за все це, а тому в будь-який спосіб триматиметься за владу, нарощуватиме ресурси, намагатиметься дезорієнтувати своїх партнерів і союзників, переконуючи в тому, що він готовий до масштабних боїв, але фронт усе викриє", - робить висновок Маломуж.

Він резюмує, що українцям потрібно готуватися до стратегічних битв, що призведуть до звільнення наших територій.

"Це стане кінцем для режиму Путіна. Якщо це вдасться, весь світ зможе відчути полегшення через відсутність агресора. Наші перемоги мають створити передумови для дестабілізації ситуації в Росії та відсторонення Путіна як з близького оточення, так і можливо, шляхом масових протестів і повстань", - додав він.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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