"Іноземні спецслужби могли б вбити Путіна за 5-7 годин": Невзоров пояснив, чому диктатор ще живий

Захід покладає на Путіна особливу "місію", тому вбивати його поки що ніхто не збирається, впевнений російський публіцист.

Невзоров зазначає, що іноземні спецслужби могли б вбити Путіна за 5-7 годин/ сайт Кремля, Facebook Невзоров

США і деякі спецслужби Ізраїлю та Європи могли б вирішити питання з директором Росії Володимиром Путіним за п’ять-сім годин. Проте поки що його ніхто не збирається вбивати, адже від російського диктатора чекають виконання особливої "місії".

Путіна залишають на його посту, щоб він сам зруйнував Росію. Про це розповів російський публіцист Олександр Невзоров у програмі "Грані часу".

"Була б виведена з гри основна фігура – і війна б закінчилася. Але вони цього не хочуть робити, я думаю, тому що розуміють: ніхто, крім Путіна, не здатний довести Росію до остаточного краху, до остаточного розсипання", – зазначає Невзоров.

Дії Путіна, які призведуть до краху РФ, позбавлять Захід від потреби застосовувати будь-яку серйозну зброю, каже публіцист.

За словами Невзорова, дії Путіна матимуть руйнівні наслідки для РФ, тому що він бездарний і не вміє прораховувати наслідки своїх вчинків. Тому на Заході і вирішили "доручити йому руйнування Росії".

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що Світові лідери не хочуть мати справу з російським диктатором Володимиром Путіним, тому що вважають його невдахою.

Нагадаємо, на Заході хвилюються, що російські неонацисти можуть готувати напад на країни НАТО. Таке занепокоєння було спричинене тим, що російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русіч", яке пов’язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвіддані щодо військової діяльності у Латвії, Литві та Естонії.

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