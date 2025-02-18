Говорили про Україну: президентка Єврокомісії зустрілася з спецпредставником США

За словами Урсули, ЄС готовий працювати з США для досягнення справедливого миру в Україні.

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Зʼявилися деталі розмови Урсули та Келлога / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

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Президентка Єврокомісії провела зустріч зі спецпредставником Трампа

Під час розмови посадовці обговорювали питання щодо України

У вівторок, 18 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Під час розмови у Брюсселі фон дер Ляєн наголосила на важливій ролі ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України.

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За її словами, ЄС надав Україні 135 млрд євро фінансової підтримки. При цьому вона додала, що Союз повною мірою надає військову допомогу Україні і готовий зробити навіть більше.

Крім того, вона розсекретила плани Європи щодо збільшення обсягів виробництва і витрат на оборону. Урсула підкреслила, що реалізація плану допоможе зміцнити військовий потенціал як Європи, так і України.

Фон дер Ляєн підтвердила прихильність ЄС справедливому і міцному миру, а також підкреслила, що будь-яке рішення має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені надійними гарантіями безпеки.

"Вона також висловила готовність ЄС працювати разом зі США, щоб покласти край кровопролиттю і допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують. Як ясно дала зрозуміти президентка, зараз настав критичний момент", – йдеться у повідомленні.

Допомога ЄС Україні - новини за темою

Як писав Главред, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас нещодавно заявила, що Україні вже виділили допомогу у розмірі 134 мільярди євро, з яких 50 мільярдів - на озброєння. Також країни Європейського Союзу мали підготувати сумарно до кінця січня 75 тисяч українських військових.

Раніше Кая Каллас повідомляла, що у Європейському Союзі готують 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України. Зокрема, до пакета санкцій можуть увійти консолі для відеоігор, за допомогою яких росіяни керують безпілотниками, чи хімікати, які потрібні для російської військової промисловості.

Крім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERA. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.

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Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

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