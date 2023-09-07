Генерала, який відповідав за ППО Москви, заарештували: що відбувається

Зараз скандальний російський генерал під вартою.

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Генерала викрили на отриманні хабара / Колаж Главреда. Фото: Telegram "Осторожно, новости", VK адміністрації міста Балашиха, скріншот

У Росії заарештували генерал-майора Костянтина Огієнка. У липні він ще командував 1-ю армією ППО особливого призначення, яка прикриває небо Москви.

Як пише російська служба ВВС з посиланням на судову постанову, Огієнко звинувачується в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Згідно з даними слідства, генерал вступив у змову з командиром 4-ї дивізії ППО генерал-майором Дмитром Беляцьким з метою отримання 30 млн рублів як хабара за відчуження належної Міноборони земельної ділянки в районі підмосковного міста Долгопрудний.

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Військові встигли отримати першу частину хабара в розмірі 500 тисяч рублів.

На Огієнка вказав генерал Беляцький. Сам підозрюваний провину не визнає і від показань відмовляється.

Після порушення справи його зняли з посади і заарештуваои. Термін утримання продовжено до 27 листопада. Російському генералу загрожує до 15 років в'язниці.

Вибухи в Москві

Останнім часом Москву та інші регіони Росії все частіше "турбують" вибухи на військових об'єктах окупантів і підприємствах ВПК РФ.

Експерти вказували, що у Росії не вистачає засобів ППО, щоб прикривати населені пункти на такій відстані від лінії фронту. Зокрема - через великі втрати у ЗРК на війні проти України.

Старі розконсервовані С-300 відправляють відразу на передову для прикриття сухопутних військ окупантів.

Однак нещодавно в мережі помітили "арктичний" варіант "Панцира С-1" у Московській області. А ось Путін створив собі цілий "парк" ППО біля резиденції у Підмосков'ї.

Навіть наявні у росіян ЗРК не завжди працюють ефективно. Наприклад, нещода вно росіяни, вистежуючи в небі невідомі БПЛА, вистрілили ракетою"Панцира" у житловий будинок в Хімках.

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