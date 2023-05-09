"Це був не Путін": у ГУР розповіли про двійника диктатора

Представник Головного управління розвідки МО розкрив деталі візиту "Путіна" в Херсонську область.

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У ГУР розповіли про двійника диктатора / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У Херсонську область точно приїжджав не російський диктатор Володимир Путін, оскільки його повинен супроводжувати спеціальний літак, повинен бути хтось із вищого керівництва країни, а двійника супроводжував "незрозуміло" хто.

Представник Головного управління розвідки МО зазначив, що так званий візит Путіна в Херсонську область постанова, пише Обозреватель.

"Це був не Путін. Херсонську область відвідувала людина, схожа на Путіна. За багатьма прямими і непрямими ознаками, це була погано і швидко організована постановка", - пояснив ,Юсов.

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Також він зазначив, що українське військово-політичне керівництво з початку повномасштабної агресії активно їздить, спілкується (це стосується і президента, і командування, і конкретних підрозділів), а в Росії такого немає.

"Чогось подібного в Росії в принципі не відбувається. У них навіть двійник до передової так і не доїхав, але демонструвати телевізору щось було потрібно. Але, звичайно, людина, яка виходить на Херсонщині зі старої "Тойоти" і йде до якихось незнайомих людей, це, звичайно, не Володимир Путін", - пояснив Юсов.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Дивіться відео про те, скільки існує двійників Путіна і хто ними керує:

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