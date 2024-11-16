Етнічний росіянин: у ЗМІ назвали ймовірного посланця Трампа з питань України

Дональд Трамп зацікавився пропозицією, але ще не прийняв остаточного рішення.

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Трампу запропонували кандидатуру на посаду спецпредставника по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росіянин прагне стати спецпосланцем Трампа щодо України

Трамп не підтвердив та не відхилив дану кандидатуру

Один з радників новообраного президента США Дональда Трампа, Борис Епштейн, який має російське походження, висунув свою кандидатуру на посаду спеціального посланця з питань врегулювання війни між Україною та Росією. Про це йдеться у матеріалі New York Times, покликаючись на чотирьох неназваних співрозмовників, які обізнані з ситуацією.

Журналісти пишуть, що Епштейн висунув свою кандидатуру в той момент, коли Трамп летів у Вашингтон на зустріч із чинним главою США Джо Байденом у середу, 13 листопада, від чого "усі в літаку були приголомшені".

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Сам Дональд Трамп зацікавився такою пропозицією та не відкинув її, але й не погодився.

При цьому журналісти видання зазначають, що Трамп уже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями й продемонстрував готовність дослухатися до його порад більше, ніж до порад інших.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що після приходу Дональда Трампа до влади в США російсько-українська війна може не зупинитися, а навіть посилитися. За його словами, очевидною метою Володимира Путіна є підкорення усієї України, а не черговий тимчасовий компроміс, на кшталт "Мінських домовленостей".

Як писав Главред, Дональд Трамп бажає якнайшвидшого завершення повномасштабної війни країни-агресора РФ проти України, але не має наміру позбавляти Україну військової допомоги. При цьому джерело Politico стверджує - у Києві вважають, що Трамп цілком може виявитися кращим варіантом, ніж його опонент на виборах від демократів Камала Гарріс.

Як відомо, за словами президента України Володимира Зеленського, Путін не зацікавлений у мирних переговорах та прагне знищення України. Обговорення можливості завершення війни з обраним президентом США Дональдом Трампом відбудеться не раніше 20 січня.

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Що відомо про Бориса Епштейна? Борис Епштейн — соратник Дональда Трампа, американський юрист і політичний стратег російського походження. Він приєднався до команди Трампа ще під час виборчої кампанії 2016 року і з того часу був одним із ключових радників, зокрема під час його президентства та подальших виборчих кампаній.

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