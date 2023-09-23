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Британія та РФ півтора року ведуть таємні переговори: у Sky News з'ясували деталі

Анна Ярославська
23 вересня 2023, 13:46 оновлено 23 вересня, 13:52
Прессекретар британського міністерства закордонних справ підтвердив, що зустрічі з російськими офіційними особами дійсно проходили.
Прапори Росії та Великобританії
Переговори Британії та РФ в основному стосуються питань безпеки / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Британські офіційні особи протягом останніх 18 місяців час від часу проводять у Відні та Нью-Йорку непублічні зустрічі з представниками Росії.

Переговори в основному стосуються питань безпеки, які впливають не лише на Британію, але і на весь світ. Наприклад, обговорюються питання дефіциту зерна або ядерна безпека, пише Sky News.

Видання зазначає, що активних мирних переговорів з Росією, спрямованих на дипломатичне врегулювання війни, Британія не вела.

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"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни з Росією. Ми в жодному разі не ділимо країну на частини та не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але тримати цю лінію контакту відкритою життєво важливо", – сказав співрозмовник журналістів.

Прессекретар британського міністерства закордонних справ підтвердив, що зустрічі з російськими офіційними особами дійсно проходили. За його словами, це відбувалося лише тоді, коли це було "абсолютно необхідно".

Він теж відкинув будь-які підозри про те, що на переговорах порушували питання мирної угоди між Росією та Україною. За його словами, такі чутки не є "ні правдивими, ні точними".

Переговори Росії та України

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією. Глава держави зазначив, що емоційно готовий до тривалої війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що офіційний Київ буде самостійно вирішувати питання переговорів з агресором Москвою, яка не демонструє прагнення до реального діалогу. Однак жодних переговорів з директором Кремля Володимиром Путіним не буде. Російська держава повинна зазнати поразки, будь-який інший результат буде сприйнятий як путінська перемога, що стане сигналом до початку інших конфліктів.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Кремль не готовий до серйозних мирних переговорів, а сам російський диктатор Володимир Путін готовий вести війну багато років. На думку Пісторіуса, про переговори з РФ можна буде говорити лише тоді, коли Путін просигналізує, що він хоче розмовляти.

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