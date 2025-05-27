'Нескінченний' запас: експерт оцінив, на скільки років війни у РФ вистачить грошей

Дефіцит бюджету та держборг РФ нижчі, ніж у США, Туреччини чи Бразилії, розповів Дмитро Некрасов.

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Скільки ще Росія може фінансувати війну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео на YouTube

Ключові тези Некрасова:

Якщо військові витрати РФ залишаться на нинішньому рівні, то вони можуть бути "нескінченними"

Якщо витрати зростуть утричі — резервів вистачить ще на 5–15 років

Поточні витрати РФ не ведуть до фінансової катастрофи, але й не забезпечують розвитку

Якщо військові витрати Росії залишаться на нинішньому рівні, то цей запас "абсолютно нескінченний". Якщо ж припустити, що витрати на оборону зростуть утричі, то резервів РФ може вистачити ще на 5, 10 або 15 років. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов.

За його словами, дефіцит бюджету і рівень держборгу РФ наразі значно нижчі, ніж у багатьох інших країнах, зокрема США, Туреччини, Бразилії чи Мексики. США, хоча й мають значно більші борги й дефіцит, є розвиненою економікою зі своїми принципами. Але навіть у випадку середньорозвинених країн подібні фінансові показники не вважаються критичними.

"Ми знаємо, що такі рівні військових витрат підтримувалися десятиліттями, і військові витрати менше 10% ВВП ніде і ніколи не ставали загрозою для економіки. Навпаки, при цьому їхня економіка зростала", - розповів Некрасов.

Експерт зауважив, що Ізраїль, який протягом трьох десятиліть витрачав на оборону до 19% ВВП і водночас демонстрував середньорічне зростання ВВП на рівні 4%. Це доводить, що великі оборонні витрати не обов’язково гальмують розвиток економіки — за певних умов вони можуть з ним співіснувати.

"Це не випадок Росії з інших причин, не пов'язаних із розміром військових витрат. Однак самі по собі витрати в поточних обсягах - точно не ведуть до катастрофи. Але це точно нікуди не веде. А державні фінанси країн великої двадцятки перебувають на одному з найкращих рівнів якраз завдяки тим особливостям, політиці Путіна з погашення всіх довоєнних боргів, створенню купи фондів і подвійного структурного профіциту", - пояснив Некрасов.

Дивіться відео інтерв'ю Дмитра Некрасова Главреду про стан російської економіки:

Удари по економіці РФ - новини за темою

Нагадаємо, після відмови Путіна на режим тиші, ЄС і Британія розглядали жорсткі економічні заходи проти Росії — зокрема повне торговельне ембарго або високі тарифи. Ідея натхненна пропозицією сенатора США Ліндсі Грема про 500% санкції.

Уже 20 травня Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти РФ, спрямований на майже 200 суден тіньового флоту, а також на боротьбу з гібридними загрозами та порушенням прав людини. Велика Британія у відповідь на атаку дронами 18 травня запровадила санкції проти 100 об’єктів у військовій, енергетичній і фінансовій сферах РФ.

Як повідомляв Главред, великі російські експортери, зокрема "Русал" і "Газпромнефть", скоротили обсяги транспортування продукції, повідомляє Reuters. Через це "Російські залізниці" планують зменшити витрати на 32,5 млрд рублів і капітальні інвестиції — на 40%. У 2025 році перевезення впадуть на 36,7 млн тонн від запланованого.

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Хто такий Дмитро Некрасов Дмитро Олександрович Некрасов - російський економіст, політик і громадський діяч. Некрасов є співзасновником і директором Європейського Центру Аналізу та Стратегій (CASE) - аналітичного центру, що спеціалізується на дослідженнях пострадянських країн в ЄС і США. У своїх публікаціях він аналізує функціонування соціальних систем, пенсійну реформу і питання державного управління. Некрасов також веде активну діяльність у соціальних мережах і блогах, ділячись своїми поглядами на економічні та політичні процеси в Росії та світі.

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