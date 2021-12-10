ТОП найневдаліших подарунків: що краще не дарувати на Новий Рік

Які подарунки краще не дарувати на Новий Рік / pixabay

Наближається Новий Рік - час яскравих подарунків для близьких, друзів і колег.

Експерти розповіли, які речі краще не дарувати, щоб не потрапити в незручну ситуацію, повідомляє РБК-Україна.

Не даруйте домашніх тварин

По-перше, це колосальна відповідальність, по-друге, якщо людина захоплюється тваринами на словах, це ще не означає, що він хоче звіра вдома. Не потрапляйте в неприємну ситуацію з такими подарунками, якщо ви точно не знаєте, чи готова людина вдома прийняти тварину.

Одяг або аксесуари

Такі презенти можуть бути незрозумілі людиною. До того ж, стиль і смак - поняття дуже суб'єктивні. Те, що подобається вам - не обов'язково принесе задоволення іншому. Такі подарунки вже точно краще не дарувати колегам, іноді і зовсім близькі люди вважають за краще вибирати одяг самостійно і ви навряд чи зможете догодити.

Спідня білизна

Такий подарунок допускається лише в тому випадку, якщо ви перебуваєте у відносинах з людиною, якій підносите презент. Якщо хочете подарувати щось особисте, то подумайте про домашні приємні дрібниці. Це може бути банний халат, дорогі ароматичні свічки, елегантне домашнє взуття.

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Не даруйте гроші в конверті

Дарувати гроші - не найкраще рішення. Не всім приємні такі подарунки. Багато хто воліє, щоб від подарунка залишилася пам'ять. Краще подаруйте подарунковий сертифікат на послуги або покупки.

Ніколи не передаровуйте подарунки

Те, що вам подарували і вам не потрібно - краще віддати на благодійність, але не дарувати іншій людині в якості подарунка. Не намагайтеся прилаштувати парфумерні набори, неактуальні портмоне і шарфи, а ще старі новорічні сувеніри, котрі непотрібні та вже давно лежать.

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