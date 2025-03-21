Запаси на нулі: у росіян закінчується найпопулярніший тип зброї

Російські танки Т-72 більше не надходять на фронт у великій кількості.

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Росіяни зіткнулися з проблемою на фронті / Колаж: Главред, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, wikimedia.org

Коротко:

У росіян, ймовірно, майже закнчуються танки Т-72

Ворог не перекидає цей тип зброї на фронт у потрібних кількостях

У стратегії війни, яку Росія веде проти України, проблема може виникати не тільки в нестачі особового складу, але у запасах техніки, зокрема танків і бронетехніки. OSINT-дослідник Річард Верекер пише, що, ймовірно, у російських окупантів закінчуються танки Т-72, які до того складали основу танкового парку ЗС РФ.

"Російські втрати танків демонструють незвичайну картину", - написав він у своєму блозі на платформі Х. відео дня

Аналітик зазначив, що впродовж останніх місяців у росіян втрати Т-72 почали стрімко знижуватися і до березня впали практично до нуля.

За його даними, наразі дві третини російських втрат у танках припадають на Т-80, який перестали серійно випускати в 1996 році.

Ще чверть втрат припадає на Т-62, які виробляли до 1975 року. І лише на третьому місці за кількістю втрат йде найновіший з використовуваних у боях танк Т-90.

Верекер цікавиться, куди зникли російські Т-72 зі списків втраченої техніки окупантів.

Він звертає увагу на те, що танки Т-72, які були зняті зі зберігання і ті, що пройшли модернізацію машини більше не надходять на фронт у значних кількостях.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, ЗСУ відбили штурм ворога з бронетехнікою на Куп'янському напрямку. Пілоти дронів влучними ударами відпрацювали по ворожій бронетехніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин. В результаті наступ РФ було відбито без втрат українських позицій. Водночас противник залишився без 2 танків, 2 БМП та БТР.

Напередодні стало відомо, що на Куп'янському напрямку окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються повністю захопити лівий берег річки Оскіл, однак їхні плани руйнують українські військові.

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що завдяки злагодженим і професійним діям українських захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку року вже перевищили 100 тисяч осіб.

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