УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

У НАТО думають дати Україні нову зброю і навчати солдатів за кордоном - Bloomberg

10 квітня 2022, 20:21

На певному етапі у східних союзників НАТО почали закінчуватися запаси радянського виробництва.

НАТО
/ Reuters

Північноатлантичний оборонний альянс може допомогти Україні перейти на більш сучасну зброю НАТО.

З такою ініціативою виступили окремі союзники України на Заході, які хочуть допомогти нашій країні в розпал війни з Росією, враховуючи перспективу, що вона може затягнутися на місяці або навіть роки, пише Bloomberg.

Відзначається, що до цього країни відмовлялися від поставок передового озброєння, щоб уникнути необхідності вчити українську армію ним користуватися.

У той же час на певному етапі у східних союзників НАТО почали закінчуватися запаси радянського виробництва.

Нова допомога НАТО: що відомо

При цьому деякі союзники можуть почати підготовку українських солдатів за межами України, щоб вони могли підтримувати і використовувати передове озброєння. Про це виданню розповіли джерела, поінформовані про дискусії між країнами G7 і НАТО. За словами одного зі співрозмовників видання, мета полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти до стандартів західного оборонного Альянсу.

Разом з тим країни-учасниці НАТО намагаються забезпечити українську армію іншою зброєю, щоб допомогти їй стримати російський наступ на сході.

Додамо, що нова зброя, яку планують надіслати союзники, може не відразу допомогти відбити новий великий наступ Росії на сході України.

Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн НАТО заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

Читайте ще:

viber
НАТО війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрістьГороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість Тоня Матвієнко розійшлася з Арсеном МірзояномТоня Матвієнко розійшлася з Арсеном Мірзояном "Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами""Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами" Гарний жовто-блакитний манікюр для тих, у кого Україна в серціГарний жовто-блакитний манікюр для тих, у кого Україна в серці "Не захотіла по-хорошому, будемо по-поганому": у Мозирі солдати РФ зґвалтували студентку - соцмережі"Не захотіла по-хорошому, будемо по-поганому": у Мозирі солдати РФ зґвалтували студентку - соцмережі
Підтримайте Главред

Останні новини

21:50

Ворога відкинули назад: окупанти отримали по зубах під Сєвєродонецьком

21:25

Макрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції - екзитпол

20:54

Військові аналітики США розкрили несподіваний напрямок нового удару РФВідео

20:32

Звірств російських військових може бути ще більше: у Байдена приголомшили заявоюВідео

20:29

Зруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під КиєвомВідео

Реклама
20:21

У НАТО думають дати Україні нову зброю і навчати солдатів за кордоном - BloombergВідео

20:16

Президент Польщі висловився щодо військових злочинів РФ в Україні

19:50

Орків "підсмажили" Стугною: десантура ЗСУ знищила ворожу бронетехнікуВідео

19:45

Росія завершує підготовку до наступу на схід України - ГенштабВідео

19:43

Росію погубить її ж тупість: чому поки що не варто чекати припинення війни в УкраїніПогляд

19:33

Прив'язали до дерева і жорстоко катували: під Києвом рашисти замучили пенсіонераВідео

19:29

Жорстокий до цивільних: у США попередили, чим небезпечний новий командувач наступом РФ на УкраїнуВідео

19:16

Оля Полякова зворушила до сліз виконанням гімну УкраїниВідео

19:03

Тоня Матвієнко вперше прокоментувала розставання з Арсеном Мірзояном

18:56

Рашистів підірвали з "феєрверком": ЗСУ показали яскраві кадри знищення ворогаВідео

18:39

Під Києвом окупанти неодноразово ґвалтували жінку, погрожуючи їй насиллям над 3-річним синомВідео

18:27

У РФ закінчується "гарматне м'ясо", резерви кинуті в наступ на Донбасі - АрестовичВідео

18:19

Шосте почуття не підводить: названі знаки з найсильнішою інтуїцією

18:17

Чому розпад Росії на 8-10 шматків можливий як ніколиПогляд

17:54

У ЄС назвали терміни отримання Україною статусу кандидата на членствоВідео

Реклама
17:25

Україну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня веснаВідео

17:22

На Росію чекає дефолт цього року з ймовірністю 90% - Bloomberg

17:16

ЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажемВідео

17:09

"Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українкуВідео

17:09

Прикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:47

Озброєні орки задкували назад: в окупованому Херсоні пройшов потужний проукраїнський мітингВідео

16:38

"Росіяни всі згоріли": 20-річний український танкіст поодинці "розкришив" танки і 3 БМП окупантівВідео

16:31

Путін обговорить з Лукашенком включення Білорусі до числа країн-гарантів безпекиВідео

16:22

"Для мене це - злиденна душа": Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну Лободі

16:11

Навіть після поразки у війні з Україною фашизм із Росії не зникнеПогляд

16:09

Гороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українців

15:51

Як позбутися від запаху в ванній - 5 ефективних способів

15:49

Син Джона Леннона порушив багаторічну клятву заради припинення війни в УкраїніВідео

15:47

Україні запропонували купити 100 німецьких самохідних гаубиць – ЗМІВідео

15:43

Троє братів у Бучі врятували два десятки людей похилого віку: один рятував людей навіть після вбивства окупантамиВідео

15:21

У Дніпрі більше немає аеропорту - окупанти безбожно бомблять місто та областьВідео

15:08

Росія хоче захопити Маріуполь до 9 травня - АрестовичВідео

15:08

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34, який летів атакувати Миколаїв

15:02

"Битву за Донбас почнуть о 3-4 ранку": Гайдай розповів про страшний сценарій окупантівВідео

14:56

Бійці ЗСУ вперше вдарили з ПЗРК Starstreak і знищили два БПЛА окупантів РФВідео

Реклама
14:55

У Мережі обурилися від'їзду Бабкіна за кордон у розпал війни в Україні: дружина музиканта відповіла хейтерам

14:44

"Такого навіть наші свині їсти не будуть": фото "пайка" російських окупантів шокувало українцівВідео

14:30

Зникне з карти світу: експерт пояснив, як РФ може розпастися на низку держав і коли це станетьсяВідео

14:03

"Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами"

13:46

Встиг тільки сказати "Слава Україні!": у Маріуполі оточений окупантами прикордонник підірвав себеВідео

13:43

Незалежність і умови України: Зеленський поставив Росії умову щодо миру між Києвом та МосквоюВідео

13:43

Країна-людожер, або Росія готує нову масову різанину в УкраїніПогляд

13:40

РФ може спробувати повернутися в деокуповані міста: Зеленський назвав умовуВідео

13:33

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

13:25

Окупанти накопичують сили в Білорусі і готуються взяти Київ: ЗСУ зміцнюють лінію оборониВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти