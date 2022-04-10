У НАТО думають дати Україні нову зброю і навчати солдатів за кордоном - Bloomberg

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Північноатлантичний оборонний альянс може допомогти Україні перейти на більш сучасну зброю НАТО.

З такою ініціативою виступили окремі союзники України на Заході, які хочуть допомогти нашій країні в розпал війни з Росією, враховуючи перспективу, що вона може затягнутися на місяці або навіть роки, пише Bloomberg.

Відзначається, що до цього країни відмовлялися від поставок передового озброєння, щоб уникнути необхідності вчити українську армію ним користуватися.

У той же час на певному етапі у східних союзників НАТО почали закінчуватися запаси радянського виробництва.

Нова допомога НАТО: що відомо

При цьому деякі союзники можуть почати підготовку українських солдатів за межами України, щоб вони могли підтримувати і використовувати передове озброєння. Про це виданню розповіли джерела, поінформовані про дискусії між країнами G7 і НАТО. За словами одного зі співрозмовників видання, мета полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти до стандартів західного оборонного Альянсу.

Разом з тим країни-учасниці НАТО намагаються забезпечити українську армію іншою зброєю, щоб допомогти їй стримати російський наступ на сході.

Додамо, що нова зброя, яку планують надіслати союзники, може не відразу допомогти відбити новий великий наступ Росії на сході України.

Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів країн НАТО заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

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