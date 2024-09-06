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Запоріжжя видихнуло з полегшенням: після Курщини ситуація для регіону змінилась

Даяна Швець
6 вересня 2024, 20:10
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Якщо два місяці тому середня кількість обстрілів на добу була 400 – 500, то на сьогодні це близько 200, пояснює депутат.
ВСУ, фронт
Наступ на Курщині полегшив ситуацію в Запоріжжі / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Юліан Рьопке

Володимир Зеленський нещодавно розповів, що план України щодо перетягування військ РФ на Курщину спрацював. За його даними, Путін перекинув 60 тисяч своїх військових, здебільшого із Запорізької та Херсонських областей.

На запитання, як за рівно місяць від початку нашої операції на Курщині змінилася ситуація на Запоріжжі розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко 24 Каналу.

''Якщо два місяці тому середня кількість обстрілів на добу була 400 – 500, то на сьогодні це близько 200. Менше обстрілів відповідно менш ефективні атаки, чи взагалі були дні, коли росіяни не здійснювали нові атаки'',– наголосив Лишенко.

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Найголовнішим результатом для Запорізької області від операції на Курщині є спокій для прифронтових територій. За його словами, там відбувається менше боєзіткнень та обстрілів на лінії розмежування або наближеної до неї території, де продовжують проживати мирні мешканці.

Депутат Запорізької обласної ради прокоментував ситуацію в Роботиному та Вербовому - чи справді там відбувається активізація бойових дій.

''На мою думку, не зовсім коректно називати це активізацією. Ворожі атаки періодично відбуваються з різною активністю. Є велика сіра зона, яка ніким не зайнята. Окупанти висунулися в сіру зону та їм вдалося на день там закріпитися, до того як артилерія їх вибила звідти. Конкретного успіху щодо захоплення території ворог немає'',– додав Лишенко.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Успіх України в Курській області - останні новини

Військовий моряк у відставці Павло Лакійчук розповів, якою буде війна в Курській області. За його словами, просування українських військ на Курщині сповільниться, але треба якомога довше утримувати там території.

Таким чином бої на Курщині зламали задум РФ. Окупанти розраховували обрати на Донеччині два напрямки, щоб ми не сконцентрували відповідні сили і засоби.

Операція на Курщині вплине на результат війни масштабно - вона може мати великий вплив на результат війни на користь України. З настанням негоди наступальні дії російської армії ослабнуть, каже член Асоціації полковників з Литви.

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