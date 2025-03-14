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Чи вийде у Трампа припинити вогонь між Україною та РФ до Великодня - Огризко

Марія Николишин
14 березня 2025, 10:37
166
У Путіна є дві лінії, і поки не зрозуміло, яку з них він обере.
Чи вийде у Трампа припинити вогонь між Україною та РФ до Великодня - Огризко
Режим припинення вогню / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

  • В України є політична воля дотримуватись режиму припинення вогню
  • Зараз все залежить від того, яку позицію обере Путін

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, чи вдасться президенту США Дональду Трампу вийти на припинення вогню між Україною та Росією до Великодня.

За його словами, питання постає не в 30 днях, а в тому, чи є політична воля у сторін дотримуватися цього режиму.

"У нас вона є, і на зустрічі в Саудівській Аравії її чітко і ясно задекларували. Тепер усе залежатиме від того, наскільки Путін гратиме в ці ігри "дам, але не вам" і, таким чином, або провокуватиме Трампа на якісь більш жорсткі дії, або ж обдурюватиме його своїми запевненнями в тому, що Росія також прагне миру", - сказав він на чаті в Главреді.

Дипломат зауважив, що зараз потрібно почекати.

"Я думаю, що найближчим часом відбудеться розмова Трампа з Путіним, і після неї буде зрозуміло, яку з двох ліній обере Путін", - підсумував Огризко.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком, в якому він оцінив перспективи припинення вогню в Україні:

Припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу після переговорів із США в Саудівській Аравії заявив, що наступного тижня Україна планує обговорити операційні деталі забезпечення режиму припинення вогню. У разі згоди Росії на припинення вогню, Київ готовий розпочати наступні етапи переговорів щодо завершення війни.

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуте протягом кількох днів, якщо Москва на це погодиться.

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що погоджується на припинення бойових дій, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру".

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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