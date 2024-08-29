'Про нас забули': російські полонені ниють та жаліються Путіну

Декілька сотень військовополонених росіян записали відеозвернення для свого диктатора Володимира Путіна та заявили, що про них забули і не обмінюють. Про це повідомив Telegram-канал "Хочу жить".
Загалом повне відео продовжується більше 8 хвилин, на ньому російські військовополонені, які перебувають у одному із багаточисельних таборів на території України.
Кілька сотень російських військових заявляють, що влада РФ не спішить їх обмінювати та фактично забула про них.
Один з військових розповів, що його звати Сергій, він родом з Донецька, а у полоні знаходиться вже 28 місяців. Він жаліється на те, що Росія обміняла кадирівців, а про "своїх громадян" забула.
Як можна побачити на відео, всі військові росіяни - це "другосортні" люди для влади РФ, адже переважно вони похилого віку, поранені, або хворі.
Що відомо про полонених і зниклих безвісти
Раніше пройшов 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.
Обмін полоненими - останні новини
Нагадаємо, 24 серпня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, додому повернулось 115 військових в обмін на 115 строковиків із Росії.
Пізніше у мережі з'явились зворушливі відео емоцій українських військових та їх близьких під час зустрічі, коли вони повернулись із полону.
Також стало відомо, що військові, які раніше повернулися з російського полону, стверджують, що 17 липня в Україну повернули військового, який перейшов на бік окупантів.
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