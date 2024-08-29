'Про нас забули': російські полонені ниють та жаліються Путіну

Військовополонені окупанти записали відео своєму диктатору Путіну і заявили, що про них забула влада РФ.

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Відеозвернення окупантів до Путіна / колаж: Главред, фото: скриншот з відео, Вікіпедія

Декілька сотень військовополонених росіян записали відеозвернення для свого диктатора Володимира Путіна та заявили, що про них забули і не обмінюють. Про це повідомив Telegram-канал "Хочу жить".

Допис у Telegram-каналі "Хочу жить" / Фото: Telegram-канал "Хочу жить"

Загалом повне відео продовжується більше 8 хвилин, на ньому російські військовополонені, які перебувають у одному із багаточисельних таборів на території України.

відео дня

Кілька сотень російських військових заявляють, що влада РФ не спішить їх обмінювати та фактично забула про них.

Один з військових розповів, що його звати Сергій, він родом з Донецька, а у полоні знаходиться вже 28 місяців. Він жаліється на те, що Росія обміняла кадирівців, а про "своїх громадян" забула.

Як можна побачити на відео, всі військові росіяни - це "другосортні" люди для влади РФ, адже переважно вони похилого віку, поранені, або хворі.

Що відомо про полонених і зниклих безвісти Раніше пройшов 51-й обмін полоненими, завдяки якому на рідну українську землю повернулися 100 захисників. Лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити тільки 147 громадян, які перебували в незаконному утриманні, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, 24 серпня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, додому повернулось 115 військових в обмін на 115 строковиків із Росії.

Пізніше у мережі з'явились зворушливі відео емоцій українських військових та їх близьких під час зустрічі, коли вони повернулись із полону.

Також стало відомо, що військові, які раніше повернулися з російського полону, стверджують, що 17 липня в Україну повернули військового, який перейшов на бік окупантів.

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