Новий вибух: на палаючій нафтобазі у Ростовській області знову гучно

На російській нафтобазі "Атлас" біля міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області, де вже більше доби палає пожежа, стався новий вибух. Про це заявляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
На російському ФДКУ "Комбінат "Атлас" у Ростовській області триває робота екстрених служб, які намагаються впоратися із потужною пожежею.
В ніч на 29 серпня на нафтобазі трапився ще один вибух, про це повідомляють очевидці та публікують фото та відео. Також російська сторона вказує попередню причину цього вибуху як розгерметизацію одного з трьох палаючих резервуарів внаслідок пожежі.
Також росЗМІ стверджують, що на нафтобазі палає вже четвертий резервуар із паливом.
Telegram-канал Baza повідомляє, що пожежу наразі намагаються загасити більше двохсот рятувальників.
Вибухи в Росії - останні новини
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня в Ростовській області РФ сталися пожежі після атаки дронів. Безпілотники атакували нафтобазу та комбінат "Атлас" у Кам'янському районі.
Також у ніч на 28 серпня дрони атакували склад боєприпасів у Воронезькій області. В результаті спільної операції ГУР та ССО було уражено нафтобазу "Атлас", яка забезпечує російські війська в Україні.
Раніше Генштабі ЗСУ атакував нафтобазу в Ростовській області. Атаку здійснили в ніч на 18 серпня.
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