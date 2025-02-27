Чи може Трамп 'здати Україну': з'явився несподіваний прогноз

Європа може діяти інакше, не так, як від неї очікують Володимир Путін і Дональд Трамп.

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/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, скріншот

Головне із заяв Горбача:

Праворадикали та євроскептики набирають політичної ваги

Путін відкрито кидає Трампу компліменти

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував питання про те, чи може президент США Дональд Трамп "здати Україну", і чи буде Європа в цій ситуації здатна до ефективних і рішучих дій.

"Поки що в очах Путіна і Трампа саме так і виглядає. Причому Путін відкрито кидає Трампу комплімент, називаючи його "рішучим" - мовляв, тільки-но Трамп проявить свою владу, європейці прибіжать до хазяїна і махатимуть хвостиком, вишикуються всі й виконуватимуть усі доручення та забаганки хазяїна. Путін сам би хотів бути господарем Європи, але в нього не виходить - Україна не дає змоги цього робити", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт говорить про те, що Європа може діяти інакше, не так, як від неї очікують Путін і Трамп, проте все залежить від того, яким чином розвиватимуться політичні процеси всередині самої Європи.

"Якщо на європейський континент перекинеться "революція", яку здійснюють Трамп із Маском у США: реванші авторитарних сил, спроби демонтувати державні інституції, захопити приватний контроль над суспільними інституціями та фактично наддержавою (бо те, що відбувається у США, є спробою приватних осіб, за яких ніхто не голосував, захопити контроль над державою). Якщо в Америці це вдасться, і цей досвід екстраполюють на Європу, там почнуться аналогічні процеси всередині суспільств: праві повороти, реванші тощо, це підриватиме єдність Євросоюзу, вноситиме внутрішню конфліктність і напругу та паралізуватиме волю до зовнішньої активності, зокрема паралізуватиме волю підтримувати Україну", - пояснив він.

Водночас співрозмовник нагадав про те, що праворадикали і євроскептики набирають політичну вагу, входять до правлячих коаліцій у різних країнах Європи.

"Такого роду тренд може перекинутися з Америки на Європу, і це паралізує політичну волю європейців чинити організований опір - вони тоді будуть домовлятися і з Трампом, і з Путіним про нові конфігурації і своє місце під сонцем у майбутньому розподілі сил у світі. Тому, якщо єдиної волі Європи не буде, то не буде і їхньої ролі в розподілі світу. Там кожен буде за себе. І там кожен буде переможений у двосторонній війні чи то з Росією, чи то з Китаєм, чи то зі США часів Трампа-Маска", - додав Горбач.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Горбача:

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський провів розмову з Трампом. Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже хорошою".

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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