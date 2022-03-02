Арахамія спростував проведення переговорів з росіянами в Біловезькій пущі

Давид Арахамія / УНІАН

Другий раунд переговорів між Україною і Росією не проводитиметься в Біловезькій пущі, повідомив лідер фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Інформація про проведення переговорів у Біловезькій пущі не відповідає дійсності. Переговори дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше", - написав Арахамія в соцмережі Facebook.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що українська делегація їде на переговори з російською, які, як очікується, пройдуть у Біловезькій пущі.

Перед цим Давид Арахамія заявив, що переговори між Росією і Україною відбудуться сьогодні увечері, 2 березня.

Водночас представник окупантів Мединський заявив, що українська делегація прибуде завтра вранці (тобто 3 березня), вона вже виїхала з Києва.

Нагадаємо, 28 лютого відбулися перші переговори України та Росії. Радник Голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці.