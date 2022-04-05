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"Чекає одне - гілляка, на якій його повісять": Касьянов спрогнозував майбутнє диктатора Путіна

5 квітня 2022, 22:02

На думку блогера і військовослужбовця ЗСУ Юрія Касьянова, країни Заходу на даний момент аж ніяк не прагнуть влаштувати Нюрнберзький процес проти Путіна і РФ.

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов під час чату на Главреді спрогнозував подальшу долю російського диктатора Володимира Путіна.

"Не можу точно відповісти на це питання. Щоб була Гаага, на це повинна бути воля всього західного світу і нашого керівництва. Вони повинні прагнути влаштувати Нюрнберзький процес. Поки нічого схожого не видно. Я думаю, Путіна чекає одне - гілляка, на якій ми його повісимо. Якщо, звичайно, це вдасться зробити – надто вже багато людей мріють дістатися до його шиї і розірвати на частини. Тому боюся не вийде провести показову екзекуцію цього створення - занадто велика конкуренція. Від Гітлера залишилося обгорілі тіла, а від Путіна, боюся, не залишиться навіть одного зуба", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше 2 квітня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що сили оборони України вибили окупантів з Київської області і повністю зачистили регіон від ворожих військових підрозділів. Тепер Ірпінь, Буча, Гостомель та інші населені пункти знову під контролем української держави.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко попросив киян поки не повертатися в місто, тому що все ще є досить високий ризик померти.

"Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, почекайте ще трохи", - сказав він.

Автор: Єгор Бунін
viber
російське вторгнення Юрій Касьянов новини України
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