Зеленський провів засідання Ставки: всі подробиці

Учасники Ставки обговорили нагальні потреби українських сил, охорону кордону і не тільки.

Володимир Зеленський провів засідання Ставки / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Учасники обговорили нагальні потреби українських сил, охорону кордону і не тільки, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, які беруть участь у відсічі збройній агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Учасники Ставки також проаналізували останні дії ворога та протидії йому. Окрему увагу було приділено забезпеченню безпеки на державному кордоні України.

"Продовжилася робота з питань посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави та захисту енергетичної інфраструктури. Учасники також розглянули хід відновлення енергетичної системи України", - додають у прес-службі ОП.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що Білорусь перекидає 103-у Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду, підрозділ сил Спеціальних Операцій, ближче до кордону з Україною - до Брестської області. Як повідомив Беларускі Гаюн, в напрямку Брестської області прямує великий ешелон з технікою цієї бригади.

Також повідомлялося, що стали відомі подробиці очікуваної передачі Україні систем ППО Patriot Сполученими Штатами Америки. Американські партнери планують відправити в Україну одну батарею ЗРК Patriot, яка містить до восьми пускових установок.

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