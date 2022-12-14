Зеленський провів засідання Ставки: всі подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.
Учасники обговорили нагальні потреби українських сил, охорону кордону і не тільки, повідомили в пресслужбі Офісу президента.
"Члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, які беруть участь у відсічі збройній агресії РФ", - йдеться у повідомленні.
Учасники Ставки також проаналізували останні дії ворога та протидії йому. Окрему увагу було приділено забезпеченню безпеки на державному кордоні України.
"Продовжилася робота з питань посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави та захисту енергетичної інфраструктури. Учасники також розглянули хід відновлення енергетичної системи України", - додають у прес-службі ОП.
Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що Білорусь перекидає 103-у Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду, підрозділ сил Спеціальних Операцій, ближче до кордону з Україною - до Брестської області. Як повідомив Беларускі Гаюн, в напрямку Брестської області прямує великий ешелон з технікою цієї бригади.
Також повідомлялося, що стали відомі подробиці очікуваної передачі Україні систем ППО Patriot Сполученими Штатами Америки. Американські партнери планують відправити в Україну одну батарею ЗРК Patriot, яка містить до восьми пускових установок.
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