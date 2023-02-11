"Завів роту під мінометний обстріл": ЗСУ "зажмурили" ФСБшного майора

Ліквідований окупант служив у прикордонних військах Федеральної Служби безпеки РФ.

Ліквідований окупант / t.me/a_shtirlitz

ВСУ ліквідували чергового топ-офіцера РФ - командира мотострілецької роти майора запасу Валерія "Зебру" Макоівеца.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", ліквідований окупант служив у прикордонних військах Федеральної Служби безпеки РФ.

"Історія життя командира мотострілецької роти майора запасу Валерія Макоївця: добровільно мобілізувався, прийняв мотострілецьку роту, завів роту під мінометний обстріл, демобілізувався разом з підлеглими, крапка", - іронічно прокоментував "Штірліц".

Нагадаємо, на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області.

Прикомандирований від РПЦ / ФСБ ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.

Також повідомлялося, що українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

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