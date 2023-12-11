Зарплати бюджетників суттєво зростуть: підвищення відбудеться в 2 етапи

Уряд хоче збільшити заробітні плати працівникам бюджетної сфери. Як йдеться у проекті постанови, зростання буде відбуватись в 2 етапи.

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Зарплати зростуть уже з 1 січня 2024 року / Колаж Главред, фото: Кабмін, УНІАН

Кабінет міністрів планує підняти посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетної сфери внаслідок збільшення розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні. Підвищення зарплат передбачаються з 1 січня та з 1 квітня. Про це йдеться у проекті постанови Кабміну, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проектом, починаючи з 1 січня 2024 року, посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій певних галузей бюджетної сфери будуть визначатися на основі розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року - 3 600 гривень.

Також з метою забезпечення співвідношення в оплаті праці між некваліфікованими та кваліфікованими працівниками в рамках бюджетної сфери пропонується доручити керівникам установ реалізовувати диференціацію заробітної плати через встановлення доплат, надбавок і премій, враховуючи складність, відповідальність та умови виконання роботи, а також кваліфікацію та результати роботи працівника.

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Як вказано в пояснювальній записці, посадові оклади з 1 грудня 2021 року обчислюються на основі розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривень. Співвідношення між окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 893 грн) та мінімальною заробітною платою (6 700 грн) становить 43,2%.

"З метою недопущення збільшення грошового розриву… розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду відсотка", - йдеться в документі.

Підняття мінімальної заробітної плати в України - що відомо?

В державному бюджеті передбачено два етапи підвищення мінімальної заробітної плати. Перший етап вступить в силу вже через 3 тижні, з початком нового року, при цьому мінімальна зарплата становитиме 7100 гривень з 1 січня.

Другий етап заплановано з 1 квітня, коли заробітна плата складатиме 8 тисяч гривень. В розрахунку на годинний тариф працівник вже навесні не може отримувати менше 48 гривень.

Нещодавно Кабінет міністрів оголосив про збільшення заробітних плат педагогів в Україні на 21%, що означає, що середньомісячний дохід вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисяч гривень до 17,4 тисяч гривень.

Крім того, з першого січня 2024 року українські державні службовці можуть очікувати суттєві зміни у своїй системі оплати праці. Кабінет Міністрів планує переглянути систему розрахунку посадового окладу з метою усунення зловживань під час призначення додаткових виплат та премій.

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