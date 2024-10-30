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Запит України на Tomahawk: названо головну особливість далекобійних ракет

Олексій Тесля
30 жовтня 2024, 20:54
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Tomahawk це ракета не повітряного і не сухопутного базування, нагадав Олександр Коваленко.
Коваленко
Олександр Коваленко оцінив імовірність надання Україні ракет Tomahawk / Колаж: Главред, фото: Facebook О.Коваленка, скріншот

Головні тези Коваленка:

  • Tomahawk - ракета морського базування
  • Для застосування необхідний надводний або підводний носій

Tomahawk - це дозвукова крилата ракета великого радіусу дії як тактичного, так і стратегічного призначення, заявив військовий експерт Олександр Коваленко, коментуючи інформацію про те, що Україна могла дати запит США на її постачання.

"Tomahawk це ракета не повітряного, не сухопутного, а виключно морського базування. Всі її пускові знаходяться на підводних або надводних носіях. Тобто, якщо ми робимо запит на ракети Tomahawk, то паралельно ми повинні робити запит на підводний човен, наприклад, класу "Огайо", або ракетний есмінець типу Arleigh Burke", - пише він у своєму Facebook.

Водночас експерт наголосив, що навіть якщо Україні нададуть ракетний есмінець типу Arleigh Burke з боєкомплектом ракет Tomahawk, то залишається питання про те, "як його загнати в Чорне море через протоки Дарданелли і Босфор, за чинної конвенції Монтре".

Запит України на Tomahawk: названо головну особливість далекобійних ракет
/ Инфографика: Главред

Водночас він нагадує про те, що всі українські порти, включно з Одесою, зазнають ракетних ударів РФ, включно з балістичними 9М723, Х-31П, Х-59/69, дронамі-камікадзе і навіть протикорабельних П-800 "Онікс".

"У результаті за лічені дні ракетний есмінець типу Arleigh Burke з боєкомплектом ракет Tomahawk і повністю готовим, професійним екіпажем, який невідомо звідки взявся, опиняється на дні Чорного моря", - зазначив військовий експерт.

При цьому він скептично оцінив інформацію про те, що в Плані перемоги президента Володимира Зеленського могли міститися секретні пункти щодо надання Україні ракет Tomahawk.

"Я б ніколи собі не дозволив таке рекомендувати президенту, якби в мене була така можливість. Це питання професійної гідності, не впадати в хайп на гучних і запам'ятовуючих назвах, адже з таким успіхом можна було б порекомендувати і запит на ракету Minuteman III (американська МБР, - ред.) ...", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше повідомлялося, що Україна не отримає ракет Tomahawk, таке рішення навряд чи розглядатимуть, вважає військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. На його думку, поява подібних відомостей - контрольований витік інформації.

Як повідомляв Главред, 29 жовтня американське видання The New York Times із посиланням на високопоставленого чиновника США опублікувало інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський у межах Плану перемоги (секретної частини документа) попросив Вашингтон поставити Україні ракети Tomahawk.

Як повідомлялося раніше, поява в Україні ракет Tomahawk не виключена, раніше говорив політичний експерт Тарас Загородній. Як вважає він, йдеться про торг і завдання мінімум для Києва - отримати дозвіл на удари вглиб Росії.

Дивіться відео - ракети Tomahawk у Німеччині:

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Томагавк Олександр Коваленко війна Росії та України
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