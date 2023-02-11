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Захід не буде мстити Росії за дії путінського режиму - Ейдман

11 лютого 2023, 10:35
Для цього Російській Федерації потрібно буде дотримуватися деяких правил, впевнений Ігор Ейдман.
Володимир Путін, Ігор Ейдман
Володимир Путін, Ігор Ейдман / сайт Кремля, Facebook Ейдман

У Білорусі більше шансів повернутися в Західний світ, ніж у Росії. Ніхто не буде мстити Білорусі за дії Лукашенка.

В інтерв'ю Главреду російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман зазначив, що Росії Захід теж не схильний мстити за дії путінського режиму.

"Якщо, умовно кажучи, дотримуються якісь правила – Росія йде з України, виплачує репарації за заподіяну шкоду, відновлює демократичну систему, а військові злочинці йдуть під суд – то ніхто Росії в цьому випадку мстити не буде", - вважає Ейдман.

Соціолог нагадав, що навіть Німеччині як державі не мстилися – карали нацистських злочинців під час Нюрнберзького та інших дрібніших процесів.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

"Західну Німеччину американці, англійці і французи окупували, але ідеї покарання цієї країни, які тоді були (наприклад, план Моргентау, американського міністра фінансів при Рузвельті, про те, щоб розділити Німеччину на дрібні, чисто сільськогосподарської країни) реалізовувати не стали. Тому що західний світ вирішив, що краще не намагатися знищити цю країну, а сприяти тому, щоб вона стала демократичною, і перешкодити відродженню реваншизму. Очевидно, що теж саме буде з Білоруссю, і, швидше за все, з Росією", - підсумував експерт.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов вважає, що війна не закінчиться зі звільненням Криму і Донбасу – Україні доведеться йти на Москву, щоб зламати хребет російському ведмедю.

До того президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення закликав жителів Росії вчити слово "репарація" і "контрибуція".

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова "репарації" і "контрибуції". Ви відшкодуєте все, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув - ми не забудемо", - сказав він.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Ігор Эйдман
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