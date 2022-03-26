Закінчити війну в Україні до травня: глава Миколаївської області оцінив перспективи

Віталій Кім / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім заявив, що українські захисники гнатимуть окупантів зі своєї території, доки не буде звільнена вся українська земля разом з Кримом.

При цьому Кім не став давати оцінку термінів, коли, наприклад, вдасться звільнити від російської армії Херсонщину. За його словами, оцінювати ситуацію повинні військові сили, тому що вони володіють оперативною інформацією.

"Я не вважаю, що Херсон захопили. Вони захопили лише територію. Підтримка України в Херсоні - понад 90%. При цьому херсонці дуже сміливі, відкрито говорять окупантам "ні". Ми бачимо, що вони не визнають росіян. На співпрацю з росіянами йде дуже мало людей. І росіяни теж це бачать", - розповів Кім в інтерв'ю УНІАН.

За словами глави держави, окупанти одразу зрозуміли, як до них ставляться в Україні та які у них перспективи. Але вони не знають, як втекти з України, оскільки у них загороджувальні загони, звільнення і суди.

"Ми шукаємо будь-які способи, сили і засоби, щоби їх відбити, знищити і прогнати з нашої країни. А російські військові шукають будь-які способи не воювати, піти з нашої території й не бути вбитими. У цих двох речах і є весь сенс ситуації, що склалася", - зазначив Кім.

Він припустив, що якщо зараз прибрати керівництво російських військ, і якщо їм за це нічого не буде, то вони всі самі вийдуть з території України.

Коли закінчиться війна в Україні

Віталій Кім також вважає, що цілком можливо закінчити війну в Україні до травня.

"Звичайно. Легко не буває, але я поділяю цю думку. Дивлюся на ситуацію і, так, хочу в це вірити. Війна виграється грошима, логістикою, людьми тощо, а вони там під санкціями, у них скоро нічого не буде. Крім того, росіяни в своїй більшості не хочуть воювати. Вони розуміють, що у них не вийде. І час сьогодні працює на нас. З кожним днем ми стаємо сильнішими, а вони слабкішими. Тому я вважаю, що є перспективи, що війна закінчиться швидко", - зазначив глава Миколаївщини.

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