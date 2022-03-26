Варварська поведінка Путіна: низка країн НАТО за відправку миротворців в Україну - Польща

Миротворчу місію в Україні має затвердити НАТО - Моравецький / Reuters

Низка країн Північноатлантичного альянсу підтримують ідею відправки миротворчої місії в Україну. Однак вони очікують сигналу щодо цього питання від НАТО. Місія повинна бути конкретно від Альянсу. Держави, які виступають проти, повинні розуміти, що у разі гіршого сценарію до Європи відправляться десятки мільйонів біженців. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як повідомляє RMF24, серед європейських країн зростає підтримка ідеї миротворчої місії в Україні. Йдеться, у тому числі, про Данію і Литву, а також про інші держави. Але треба, щоб питання було затверджено НАТО, оскільки місія повинна бути саме від Альянсу.

"Ми вже знаємо зі ЗМІ за попередні дні, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші країни-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки і загального голосу від НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО", - зазначив Моравецький.

Також він додав, що у Європі повинні розуміти – якщо в Україні відбудеться найгірший сценарій, то країнам доведеться прийняти "десятки мільйонів біженців".

"Для тих, хто скептично налаштований, а такі були і в залі Європейської ради, я б хотів, щоб вони уявили, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим місцем, звідки біжать люди...я думаю, що сьогодні, дивлячись на варварську поведінку Путіна і росіян, російських солдатів, ми можемо уявити собі найгірші сценарії. На жаль, я можу уявити і гірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний грунт", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив різко проти ідеї Польщі щодо введення миротворчої місії Альянсу в Україну. Він підкреслив, що колективний блок безпеки Заходу прагне запобігти прямому військовому конфлікту з Росією.