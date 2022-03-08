Загарбників розбили під Білогородкою на Київщині: вісім загиблих росіян і розбита техніка

Загарбників розбили під Білогородкою на Київщині / скріншот з відео

Українські військовослужбовці продовжують знищення російських окупантів. Новий жорстокий бій стався під селищем Білогородка (Київська область) закінчився цілком прогнозовано. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко на своєму каналі в месенджері Telegram.

"Наші захисники із загону територіальної оборони "Азов" ліквідували вісьмох окупантів, а також розгромили техніку ворога. Відео результату протистояння оприлюднив один з бійців", ‒ заявив він.

На викладених нардепом відео чітко помітно, як український солдат ходить по вулиці, де прямо посеред дороги лежать тіла загарбників. Крім цього, можна поруч можна побачити техніку окупантів, яка горить після бою.

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Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися відео точної роботи Захисників України по вертольотах окупантів. Ролик виклав у своєму Telegram-каналі радник керівника МВС Антон Геращенко.

Два бойових вертольоти агресора українським військовим вдалося підбити.

Людина, яка безпосередньо знімала відеоролик, в емоціях себе особливо не стримував. По ворожих літаках і вертольотах працюють системи протиповітряної оборони, переносні зенітно-ракетні комплекси моделі Stinger, а також пілоти українських винищувачів.