Захоплення траси Олешки-Нова Каховка є головним завданням для ЗСУ - Костенко

За словами полковника СБУ, росіяни перекидують підрозділи з інших напрямків для того, щоб зупинити просування Сил оборони на лівому березі Дніпра.

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Полковник СБУ розкрив головне завдання ЗСУ на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Володимир Зеленський

Продовжуються бої за звільнення лівобережжя Херсонської області. Збройні сили України отримали завдання відновити контроль над дорогою Олешки-Нова Каховка, що може стати однією з найважливіших операцій.

Цю інформацію повідомив полковник Служби безпеки України Роман Костенко в ефірі телемарафону. Він підкреслив, що основна складність бойових дій в цьому регіоні пов'язана з переправленням через річку.

"Коли закріпляться на плацдармі, то ми зможемо постійно перекидати війська і техніку, щоб ворог не міг постійно накривати артилерією. Це буде одна з найскладніших операцій, оскільки вона відбувається за переваги росіян у кількості піхоти та техніки, також бої йдуть на болотистій місцевості ", - пояснив Роман Костенко. відео дня

Полковник Служби безпеки України наголошує, що наші військові "зараз докладають максимум зусиль". Проте важливо розглядати операцію зі звільнення траси Олешки-Нова Каховка в контексті загальної обстановки на фронті. Важливо уважно відслідковувати події на фронті для повного розуміння ситуації.

"Російські війська, які зараз намагаються стримати нашу морську піхоту на лівому березі, були перекинуті з інших напрямків, а тому нашим підрозділам на інших ділянках полегшало", — пояснив Костенко.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

У вівторок, 28 листопада, відбувся сильний вибух на тимчасово окупованій території Херсонської області. Збройні сили України атакували будівлю в селі Ювілейне, де в цей час збиралися окупанти на нараду.

Глава обласної ради Херсонської області Олександр Самойленко повідомив, що російські окупанти майже повністю зруйнували деякі населені пункти на звільненій території Херсонщини.

17 листопада, президент Володимир Зеленський відреагував на успіхи Збройних сил України на лівобережжі Дніпра, розмістивши фотографію форсування річки та висловивши вдячність бійцям.

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