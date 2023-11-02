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За тиждень РФ могла втратити чотири ЗРК великої дальності - розвідка Британії

Анна Ярославська
2 листопада 2023, 11:48оновлено 2 листопада, 12:47
У міру заміни окупантами знищених систем в Україні Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших районах на фронті.
ЗРК з-400, вибух
Після втрати кількох С-400 в Україні Росія послабить ППО в інших місцях фронту / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія, командування Об'єднаних Сил ЗС України

За останній тиждень в результаті ударів Сил оборони України російські окупаційні війська могли втратити щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів великої дальності. Про це повідомляє у Twitter (X) Міністерство оборони Великої Британії.

В оборонному відомстві нагадали про повідомлення російських ЗМІ від 26 жовтня про знищення трьох пускових установок СА-21, які були розміщені на окупованій території Луганщини.

"Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської ППО в Криму", - йдеться у повідомленні британського Міноборони.

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У публікації також наголошується, що РФ вже давно віддає пріоритет достатній кількості високотехнологічних ЗРК великої дальності "в якості ключового компонента своєї військової стратегії".

"Недавні втрати підкреслюють, що російська Об'єднана система ППО продовжує боротьбу з сучасною високоточною ударною зброєю і, досить імовірно, збільшить і без того значне навантаження на решту системи та операторів", - вважають в британській розвідці.

Також у Міністерстві розповіли про існування "реальної ймовірності" того, що в міру заміни окупантами знищених систем в Україні Росія послабить свою протиповітряну оборону в інших районах на фронті.

Знищення російської техніки в Україні

25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.

Вночі 30 жовтня сили оборони України успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму на західному узбережжі.

Атаки на військові бази РФ на Кримському півострові 30 жовтня виконувалися за допомогою ракет типу ATACMS, які були отримані від США. За даними російських ЗМІ, зараз проводиться розслідування для виявлення тих, хто надав координати військової техніки.

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