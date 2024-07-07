За годину склад не перемістиш: в чому проблема збиття розвідувальних БПЛА Росії

Росіяни активно застосовують ці БПЛА для ведення розвідки не тільки на фронті й у прифронтовій зоні, й углиб території України.

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РФ активно користується "Орланами" / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, Твіттер Олексія Резнікова, скріншот відео Обозреватель

Розвідувальні БПЛА російських окупантів передають країні-агресорці Росії інформацію про розміщення сил і засобів ЗСУ в режимі онлайн, що дозволяє РФ одразу ж відкривати вогонь чи пускати по цілях ракети, розповів в ефірі Обозреватель військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"Він (БПЛА) здатний — починаючи з тактичного рівня — передати інформацію в режимі онлайн. Тим більше, коли це стосується оперативного рівня — це напряму впливає на функціонал Збройних сил України", — пояснив експерт.

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Під контроль ворожих засобів розвідки можуть потрапити розгортання військ, їхнє переміщення, склади БК та командні пункти.

"Прилетів "Орлан", став у зону баражування, передав на "Іскандер". Нехай з усіма тими допусками і часом, який потрібен для очікування, (потрібна) десь година. Ну ти ж склад БК чи з паливом за годину не перемістиш? Так само як і командний пункт чи вузол звʼязку", — пояснив Машовець.

Орлан — чим збивати

За словами Машовця, найефективнішим у протидії цим дронам є комбінований спосіб — застосування РЕБів та активних засобів перехоплення.

"Легка авіація. "Кукурузники" були би ефективними. FPV-дрони як перехоплювачі розвідувальних БПЛА… Звичайними засобами ППО збити їх важко через вагу, маневри", — поділився експерт.

Хто такий Костянтин Машовець Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

Розвідувальні БПЛА — інциденти з ударами по аеродромах ЗСУ

Минулого тижня ворог опублікував відео з ураженням аеродрому у Кривому Розі. Кадри мали високу роздільну здатність — їх в українському небі знімкував розвідувальний "Орлан".

На відео було зафіксовано ураження щонайменше кількох літаків Су-27, що "воєнкори" РФ одразу ж записали у "перемогу" загарбників.

У Повітряних силах стверджують, що літаки були муляжами. Таким чином, ЗСУ зірвали атаку противника на обʼєкти можливого розгортання винищувачів F-16.

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