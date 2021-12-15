"Я в команді Путіна працював": в Україну не пустили невизнаного "героя Росії"

Прикордонники / прес-служба

Прикордонники в аеропорту Бориспіль відмовили у в'їзді росіянину, який намагався зображати агента спецслужб.

Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, іноземець прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі.

"На контроль він надав паспортний документ на ім'я 45-річного громадянина РФ, однак запевняв, що це паспорт прикриття. Назвати мету візиту в Україну чоловік не міг, як і надати контакти людей, до яких прямував", - йдеться в повідомленні.

Ким виявився росіянин

У розмові з прикордонником чоловік "зізнався", що за його плечима - кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, він, нібито працював в "команді Путіна", і чекав своєї заслуженої і обіцяної нагороди – медалі "героя Росії". Але його обдурили.

За словами "спецагента", на нього почали здійснювати атаки. Так що він вирішив просити допомоги в українських спецслужб.

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"Перевіряти всі" заяви росіянина прикордонники, не стали.

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Досить було, що той не зміг ні назвати чітку мету приїзду, ні підтвердити її.

Повернувся "герой Росії" зворотним рейсом в Абу-Дабі.

Раніше повідомляли, що прикордонники терміном на 3 роки заборонили в'їзд в Україну російському рок-музиканту Петру Мамонову (колишньому солісту гурту Звуки Му) за незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

З аналогічної причини вони не пропустили в Україну легендарного білоруського музиканта Валерія Дайнеко - вокаліста груп Пісняри і білоруські Пісняри.

В Україну не пропустили російського актора Кирила Гребенщикова, який з 2014 року не раз знімався в анексованому Криму.

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