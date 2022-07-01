ЗСУ вибивають окупантів: на півдні ворог відступає на запасні рубежі

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Російські окупанти на Південнобузькому напрямку продовжують обстріли низки населених пунктів і завдають авіаудари в районі населеного пункту Дивізія.

Як повідомляє в Facebook Оперативне командування Південь, в готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України окупанти утримують в Чорному морі два носії високоточної зброї.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність з ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили.

Ситуація на південному напрямку залишається стабільно напруженою, проте під контролем захисників України. Російські окупанти продовжують ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Херсонській області українські захисники вибили російських окупантів з села Потьомкіно.

Місцеве населення зітхнуло з полегшенням. Про це заявили Збройні Сили України.

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