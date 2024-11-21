Ворог окупував ще один населений пункт на Донбасі: бійцям ЗСУ загрожує котел

Армія РФ вже вивісила у населеному пункті свої ганчірки, їх фіксують "в усіх куточках" Дальнього.

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Окупанти окупували населений пункт в Донецькій області / Колаж: Главред, фото 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

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Українським захисникам загрожує новий котел на фронті

Армія РФ захопила населений пункт на Донеччині

Російські загарбники окупували село Дальнє у Донецькій області. Таку інформацію, 21 листопада, оприлюднив проєкт DeepState.

За словами аналітиків, армія РФ вже вивісила у населеному пункті свої ганчірки, їх фіксують "в усіх куточках" Дальнього.

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"Динаміка боїв за село, на жаль, останніми днями була не на нашу користь", — пояснили аналітики.

Також ворог посилює тиск на посадки, розміщені на північ і на південь від села, продовжуючи просуватись у напрямку села Успенівка.

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" також заявив, що російські окупанти "змогли дотиснути" Дальнє і встановили триколор у західній його частині. З його слів, ворог вже фізично перерізав трасу Успенівка — Курахове.

"Також противник зайняв посадку південніше від села, так вони розширюють поступово зону контролю і горловина стає ще вужчою", — зазначив військовий.

Він додав, що окупанти займають південний берег річки в районі Успенівки й уже спробували її форсувати для захоплення населеного пункту.

Український захисник підкреслив, що якщо ворогу вдасться реалізувати свій план, "фізично це буде вже котел".

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків американського Інституту вивчення війни, на Покровському напрямку ситуація залишається досить складною, адже армія країни-агресора Росії не припиняє постійні штурми українських позицій. Однак навіть у таких умовах ЗСУ досягають успіхів.

Військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що армія країни-агресора Росії не полишає спроб прорватися до Курахового на Донеччині. Проте тепер ворог націлений ще й перерізати важливу логістичну артерію ЗСУ. За його словами, окупанти прориваються до магістралі в районі Константинополя.

Попри складну ситуацію нещодавно стало відомо, що ЗСУ успішно відбили масштабну атаку російських військ на Курахівському напрямку. Окупанти використали бронетехніку для прикриття наступу піхоти, яка мала на меті захопити українські позиції, однак у ворога нічого не вийшло.

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