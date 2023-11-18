Біля берегів України підірвався балкер із зерном – Reuters

У Чорному морі біля берегів України отримало легкі пошкодження торгове судно, яке перевозило зерно. Воно, ймовірно, натрапило на морську міну.
Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело в уряді України. Зазначається, що завантажений пшеницею балкер Georgia S під прапором Ліберії прямував із порту "Південний", коли отримав ушкодження.
Джерело в українському уряді повідомило Reuters, що, ймовірно, судно натрапило на плаваючу морську міну.
У виданні зазначають, що судно отримало незначні пошкодження.
Згідно з даними постачальника послуг з відстеження суден і морської аналітики MarineTraffic, зерновоз прямував до румунського порту Констанца.
Ситуація у Чорному морі
Раніше у ВМС України повідомляли, що окупанти взяли оперативну паузу в Чорному морі, РФ не знає, що робити. Російські загарбники взяли оперативну паузу після успішних ударів українських військових по кораблях Чорноморського флоту. У РФ думають, як змінити тактику.
Також раніше зазначалося, що знищення Україною російського корабля "Аскольд" стало унікальною подією. Ударом ЗСУ знищено основну систему озброєння цього корабля, наголошують аналітики.
Нагадаємо, у Криму було знищено десантні катери РФ. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі знищення двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ в Криму.
Читайте також:
- В Україні налагоджують масштабне виробництво ракет: як будуть застосовувати
- Вночі РФ дронами атакувала Україну: що відомо про наслідки
- Конгрес США зможе схвалити нову допомогу для України в середині грудня - Bloomberg