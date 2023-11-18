Біля берегів України підірвався балкер із зерном – Reuters

Судно натрапило на морську міну й отримало пошкодження.

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Біля берегів України підірвався балкер із зерном/ колаж: Главред, фото: УНІАН

У Чорному морі біля берегів України отримало легкі пошкодження торгове судно, яке перевозило зерно. Воно, ймовірно, натрапило на морську міну.

Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело в уряді України. Зазначається, що завантажений пшеницею балкер Georgia S під прапором Ліберії прямував із порту "Південний", коли отримав ушкодження.

Джерело в українському уряді повідомило Reuters, що, ймовірно, судно натрапило на плаваючу морську міну.

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У виданні зазначають, що судно отримало незначні пошкодження.

Згідно з даними постачальника послуг з відстеження суден і морської аналітики MarineTraffic, зерновоз прямував до румунського порту Констанца.

Ситуація у Чорному морі

Раніше у ВМС України повідомляли, що окупанти взяли оперативну паузу в Чорному морі, РФ не знає, що робити. Російські загарбники взяли оперативну паузу після успішних ударів українських військових по кораблях Чорноморського флоту. У РФ думають, як змінити тактику.

Також раніше зазначалося, що знищення Україною російського корабля "Аскольд" стало унікальною подією. Ударом ЗСУ знищено основну систему озброєння цього корабля, наголошують аналітики.

Нагадаємо, у Криму було знищено десантні катери РФ. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі знищення двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ в Криму.

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