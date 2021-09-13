Візит Зеленського до США наприкінці вересня під питанням: на Банковій назвали причину

Ще невідомо, чи поїде Володимир Зеленський у вересні в Нью-Йорк / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський поїде до США наприкінці вересня для участі в Генасамблеї ООН, якщо це буде доцільно. Остаточне рішення досі не ухвалено, розповів прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Участь Зеленського у заході може бути як офлайн, так і онлайн, зазначив Никифоров в ефірі телеканалу Дом.

"Адже витратити купу часу - день туди, день назад на переліт - заради того, щоби постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь - якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів - виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", - зазначив Никифоров.

За його словами, у своєму виступі на Генасамблеї ОНН Зеленський хоче нагадати про Кримську платформу для можливого залучення до неї нових учасників.

"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити. Все ж ООН - це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до Кримської платформи. Це було б хорошим жестом", - додав прессекретар президента.

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Як відомо, 14 вересня Генасамблея ООН відкриє свою 76-у сесію. Загальні дебати ГА ООН проходитимуть з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.

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Раніше прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявляв, що президент Володимир Зеленський планує взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Колишній посол України в США Валерій Чалий припустив, що президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть провести зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН. Однак поки невідомо, чи буде господар Кремля брати участь у засіданні Генасамблеї.