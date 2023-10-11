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"Війну розгойдали з 2014 року": Путін видав абсурдну заяву про вторгнення в Україну

Юлія Куришко
11 жовтня 2023, 18:37 оновлено 11 жовтня, 18:50
Володимир Путін також вчергове збрехав, що війну нібито розпочала Україна 2014 року.
'Війну розгойдали з 2014 року': Путін видав абсурдну заяву про вторгнення в Україну
Путін видав цинічну заяву про війну в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Російський президент-диктатор Володимир Путін видав чергову порцію маячні про свою війну проти України і заявив, що РФ "була змушена ввести війська, бо цивілізованих способів забезпечення безпеки Росії вже не залишилося".

Про це російський диктатор сказав під час свого виступу на російському енергетичному тижні 11 жовтня. Путін також вчергове збрехав, що війну нібито розпочала Україна 2014 року.

"Пішли іншим шляхом. Пообіцяли, що не розширюватимуть НАТО, і було п'ять розширень НАТО на схід. Почали Україну туди тягнути… Для нас стало зрозуміло, що жодні цивілізовані способи забезпечення нашої безпеки неможливі. Плюс ще війну розгойдали з 2014 року. А потім уже й відмовилися від плану мирного врегулювання, підписаного у Мінську. Возили нас просто за ніс. Ось із такими людьми доводиться мати справу. І доводиться їм відповідати тим, чим відповідаємо, тому що інших способів не залишається", - цинічно заявив кремлівський диктатор.

відео дня

Скандальні заяви російського керівництва

Нагадаємо, що Лавров злякався передачі Україні далекобійних ракет ATACMS та видав маячню про США. Російський міністр твердо переконаний, що США ведуть війну проти країни-агресорки РФ.

Путін зганьбився "казковими" цифрами по втратах ЗСУ. глава Кремля назвав цифру майже у 10 разів меншу за ту, у яку він оцінював втрати ЗСУ в бронетехніці за місяць до цього.

Путін видав безглузду маячню про загибель Пригожина. Диктатор Путін заявив, що в тілах загиблих в авіакатастрофі ватажка ПВК "Вагнера" Пригожина і його поплічника Уткіна "виявлені сліди ручних гранат".

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війна в Україні Володимир Путін
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