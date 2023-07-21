'Виявити і знищити': експерт розкрив, як Україна може протидіяти С-300

Олександр Мусієнко вважає, що Україні потрібно розвивати наші види озброєнь - ударні дрони такого типу як "Шахед".

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Мусієнко розповів, чи може Україна протидіяти С-300 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook, ua.depositphotos.com

В інтервʼю Главреду керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, наскільки у Збройних силах України є спроможності протидіяти С-300 та що потрібно для переваги над ворогом.

"Маю сказати, що спроможностей їм протидіяти у нас не так багато. Щоб їм протидіяти, потрібно більше ешелонованих засобів ППО, таких як Patriot та SAMP-T, які здатні їх збивати. Або щось на кшталт "Залізного куполу", але це все потребує додаткових батарей, пускових установок і ракет. Щойно вони будуть у нас зʼявлятись у більшій кількості, то ми зможемо їх ефективніше збивати", - пояснив експерт.

Він також додав, що найкращий спосіб протидії С-300 - знищення пускових установок.

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"Наприклад, заїхала така установка до Бєлгородської області, збирається здійснити атаку по Харкову - її треба виявити і знищити. А для цього нам треба розвивати наші види озброєнь - ударні дрони такого типу як "Шахед" чи подібні до них та ракети. Тобто нам потрібно їх виробляти, і це буде найдієвішим способом протидії. Так само і з "Іскандерами": змогли виявити - знищити і все. Бо ракети є, а от пускових установок завжди менше. Тобто у Росії є великі запаси ракет до С-300, а от пускових установок у них менше, ніж ракет", - розповів Мусієнко.

Експерт розкрив простий секрет успіху - "хочеш зменшити обсяги, треба знищувати саме пускові установки". Такої ж думки і головнокомандувач Збройних Сил України генерал Залужний. Він же каже про те, що Україні треба мати можливість і свою зброю для завдання ударів по території Росії.

Україна отримала касетні боєприпаси

Нагадаємо, що ЗСУ почали бити окупантів касетними боєприпасами від США. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які уповільнили літній наступ України.

Резніков розповів, що касетні боєприпаси змінять правила гри. передача Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на полі бою в боротьбі з окупаційними військами РФ.

ЗСУ зможуть бити касетними бомбами по Криму. Передача касетних боєприпасів з рівнем відмови більше 1%, можуть бути застосовані проти військових цілей в районах, де немає цивільних осіб, зазначив аналітик.

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