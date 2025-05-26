Верховна Рада в траурі: обірвалося життя відомого депутата трьох скликань

Нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, він опікувався питаннями освіти, науки, духовності та національного відродження.

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Україна прощається з Юрієм Гнаткевичем / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

Помер Юрій Гнаткевич, народний депутат України I, V та VI скликань, у віці 85 років

Він був відомим вченим, кандидатом наук, доцентом та активним громадським діячем

На 85-му році життя помер Юрій Васильович Гнаткевич — український політик, науковець і народний депутат трьох скликань. Про сумну новину повідомила пресслужба Верховної Ради України.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті народного депутата України I, V та VI скликань Юрія Гнаткевича", — йдеться у повідомленні. відео дня

Юрій Гнаткевич був фахівцем у галузі педагогіки, мав науковий ступінь кандидата педагогічних наук, звання доцента та активно займався громадською діяльністю. Ще у 1956 році за свою принципову громадянську позицію щодо захисту національної гідності та свободи України він був умовно засуджений за "антирадянську агітацію".

За багаторічну працю та внесок у розвиток держави Гнаткевич отримав державну нагороду — Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

У стінах українського парламенту він активно займався питаннями освіти, науки, культури та національної ідентичності.

"Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України", — додали у Верховній Раді.

Журналіст і член Національної спілки журналістів України Євген Букет зазначив у Facebook, що останні роки Юрій Гнаткевич мужньо боровся з важким захворюванням.

Церемонія прощання з Юрієм Васильовичем відбудеться 27 травня о 14:00 у залі біля крематорію на Байковому кладовищі.

Юрій Гнаткевич народився 4 квітня 1940 року у селі Добривода на Рівненщині. Він був членом партії "Батьківщина", науковцем і справжнім патріотом, який усе життя присвятив служінню українському народу.

Які ще депутати України відійшли у вічність - деталі

Як повідомляв Главред, на 58-му році життя помер народний депутат України Володимир Мороз. У 2019 році був обраний до Верховної Ради IX скликання від партії Опозиційна платформа - За життя, був членом цієї політсили, а після її заборони увійшов до складу парламентської групи Відновлення України.

Водночас голова ОВА розповів, що помер ексголова Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Депутат Сергій Хлань вважає, нібито Лагуту довели до самогубства.

Також повідомлялося про те, що помер народний депутат України трьох скликань Андрій Іванчук. Він був обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець по 88-му округу (Івано-Франківська область). З 6 грудня 2019 року став член депутатської групи "Довіра", до того був позафракційним.

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Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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