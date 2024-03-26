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Велика загроза: стало відомо про головний страх російської армії на фронті

Яна Ставська
26 березня 2024, 17:15
Зросла загроза вторгнення росіян для двох областей.
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Росіяни продовжують тиснути на оборонні позиції ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Жоріна, Міноборони РФ

У Третій штурмовій бригаді, яка зараз залучена до оборони на Сході України, вважають просування ЗСУ на Півдні головним страхом російських загарбників.

Як поділився у Telegram заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, росіяни досить чітко визначають для себе напрямки основних зусиль і тиснуть, доки не мають якогось успіху.

"В Росії давно не бояться ніяких втрат - якщо не вистачило 50 тисяч загиблими, вони покладуть більше без проблем. Навіть на захоплення маленького населеного пункту. Для досягнення певної мети ворог задіює всі можливі ресурси, а їх у нього достатньо", - зазначив боєць.

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Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

На сьогодні, наголосив Жорін, пріоритетним напрямком для наступальних дій Росії є Східний.

Але для ворога критично важливо не допустити просування ЗСУ на Півдні.

"Навіть на Сході вони можуть дозволити собі десь провалитись, проте на Півдні будь-яке наше просування для них несе велику загрозу. Тому вони будуть намагатись відсунути лінію фронту, збільшуючи сухопутний коридор", - пояснив захисник.

У Третій штурмовій нагадали про загрозу з боку Росії для Сумської і Харківської областей.

Війна в Україні - останні новини 26 березня

Станом на ранок 26 березня, за даними Інституту вивчення війни, окупаційній армії Російської Федерації вдалося просунутися поблизу Сіверська на північний схід від Бахмута Донецької області.

Аналітики додали, що позиційні бої тривали в районі Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Російські ЗМІ, своєю чергою, посилаючись на "джерела у Кремлі", пишуть про наказ Путіна захопити Харків. За словами співрозмовників журналістів, після контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України і готовий іти до переможного - хоч до Києва - і за ціну не постоїть".

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війна в Україні ЗСУ Володимир Путін війна Росії та України
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