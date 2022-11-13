У восьми областях України 13 листопада вимикатимуть електрику: усі деталі

Електрику 13 листопаа вмикатимуть у 8 областях України, але планово/ УНІАН

У неділю, 13 листопада, електроенергію вимикатимуть у восьми областях нашої держави. Очікуються планові відключення з 00:00 до 24:00. Вони діятимуть у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській і Донецькій областях.

В інших областях України відключення світла не прогнозуються. Про це повідомили в "Укренерго".

У компанії нагадали, що будь-які відключення електрики відбуваються лише через пошкодження частини енергосистеми країни російськими ракетами і дронами.

"Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!", – закликали українців в "Укренерго".

"Укренерго"

У той же час в ДТЕК "Київські електромережі" повідомили, що поки що екстрених відключень на цей день не передбачається, відбуватимуться планові відключення згідно з графіком.

"13 листопада відключення електропостачання будуть здійснюватися згідно з графіками стабілізаційних відключень. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів", – йдеться у повідомленні на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

ДТЕК "Київські електромережі"

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути у стрій" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе лише покращення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Нагадаємо, повний блекаут в Києві – один з найгірших сценаріїв, якщо держава-терорист продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко. У такому разі в місті може не бути електроенергії упродовж декількох діб.

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