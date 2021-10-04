В Угорщині заявили про відновлення транзиту газу через Україну: у Києві спростували

В Угорщині заявили про відновлення поставок газу з України / Reuters

Угорський оператор газотранспортної системи FGSZ заявив про відновлення транзиту російського газу в країну через Україну.

Як свідчать дані на сайті оператора, потік газу через пункт Берегово на угорсько-українському кордоні становить понад 200 тисяч кубометрів на годину, в той час як раніше протягом дня прокачування повністю було відсутнє.

У свою чергу глава Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що інформація про відновлення транзиту газу в Угорщину через Україну не відповідає дійсності. За його словами, поставки є, але це є лише реекспортом.

"У пресі поширюється інформація про те, що Газпром відновив транзит газу через Україну в Угорщину. Це не відповідає дійсності. Так, зараз є незначний потік газу з України в Угорщину, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ", - написав Макогон в Facebook.

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Газова суперечка України та Угорщини: в чому причина

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на постачання газу в обхід України. Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання цього контракту між Угорщиною і Росією.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.