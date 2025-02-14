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100-150 тисяч військових: Зеленський попередив про новий наступ ворога з півночі

Даяна Швець
14 лютого 2025, 13:36
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Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на Білоруському напрямку.
100-150 тисяч військових: Зеленський попередив про новий наступ ворога з півночі
Зеленський попередив про можливу загрозу з півночі / колаж Главред, фото УНІАН, Міноборони РФ

Ключове:

  • Зеленський розповів про російські плани на 2025 рік
  • Росія в цьому році підготує 15 дивізій для Білорусі

Кремль має в планах в 2025 році підготувати для посилення Білоруського напрямку 15 дивізій чисельністю 100-150 тисяч військових. Це угруповання агресори зможуть використати як проти півночі України, так і проти інших європейських країн, що межують з Білоруссю, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у Мюнхені.

"Ви знаєте, що відбувається з білорусами? Ніхто про це не думає. Вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на Білоруському напрямку. Ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі, або частково", - заявив Зеленський.

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За словами президента України, все виглядає так, що це буде велике угруповання - 100-150 тисяч людей.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

"Я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну. Може бути, але вони можуть піти як в Україну…, так і в Польщу чи Балтійські країни", - заявив Зеленський.

Загроза зі сторони Білорусі - що відомо

Як повідомляв Главред, на початку лютого Білорусь розпочала перевірку боєготовності військ. Головною метою, за даними Міноброни РБ, є захист суверенітету та територіальної цілісності країни.

Згодом експерт Сергій Бульба пояснив причину активізації військ Білорусі на кордоні. Також він оцінив можливість використання ситуації Кремлем для ескалації війни та втягування Білорусі в конфлікт.

За даними аналітиків ISW, вже давно РФ завершує анексію Білорусі. Росія намагається взяти під контроль усі напрями управління та перетворює країну на стратегічного партнера.

Більше заяв Зеленського:

Позиція Білорусі у війні проти України

Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити.

Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва.

Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

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