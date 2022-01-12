В Україну привезли смертельно небезпечні горіхи з Туреччини

Фісташки привезли в Україну / pixabay

В Україну завезли небезпечні горіхи з речовиною, яка може сприяти розвитку онкологічних захворювань.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Так, у відомство надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування харчових продуктів і кормів (RASFF) від 23 грудня 2021 року № 2021.7114 щодо виявлення афлатоксинів в смажених фісташках в шкаралупі, що експортуються з Туреччини.

"Виробник горіхів: Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti; експортер: Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi Ve Ticaret A. S.) через Болгарію в Україну", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликали негайно вилучити товари з обігу та письмово поінформувати компетентні органи про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів.

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Афлатоксини - клас природних мікотоксинів, які виробляють багато видів грибків роду Aspergillus. Вони є канцерогенними речовинами. Афлатоксин - сильний токсин печінки, який викликає рак.

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Раніше Главред вже писав, що у київських супермаркетах з'явилося небезпечне морозиво з вмістом отруйної речовини. Небезпечне морозиво було помічено в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Повідомляється, що цей продукт виробляють в Румунії і до складу входить етиленоксид – отрута, яка негативно діє на теплокровних тварин і людину. Він має наркотичну, канцерогенну дію. Така добавка була виявлена в деяких видах морозива Mars.

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