В Україну масово продають отруйний посуд зі Швеції

Посуд / pixabay

В Одесу завезли партію посуд, що містить лігноцелюлозу. Як повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, цей заборонений інгредієнт знайшли в чашках.

Так, 6 січня лігноцелюлозу виявили в чашках, які експортували зі Швеції. Постачальником небезпечного посуду є Espresso Gear, Billdal. Зазначається, що продукція надходила до ТОВ Бюро Вин.

Тому управління рекомендувало звернути увагу на товар, який є в обігу та реалізації, і в разі виявлення небезпечного продукту зняти його з продажу та розповсюдження.

Що таке лігноцелюлоза

Лігноцелюлоза є рослинною сухою біомасою, яка використовується, як сировина для виробництва біопалива, а саме етанолу.

Її також застосовують в целюлозно-паперовій промисловості.

Реклама

До того ж вона є побічним продуктом лісового господарства, переважно відходами з лісопильних заводів.

читайте такожВ Україну привезли смертельно небезпечні горіхи з Туреччини

Читайте також: