В Україну масово продають отруйний посуд зі Швеції

Лігноцелюлоза є рослинною сухою біомасою, яка використовується, як сировина для виробництва біопалива, а саме етанолу.
В Одесу завезли партію посуд, що містить лігноцелюлозу. Як повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, цей заборонений інгредієнт знайшли в чашках.
Так, 6 січня лігноцелюлозу виявили в чашках, які експортували зі Швеції. Постачальником небезпечного посуду є Espresso Gear, Billdal. Зазначається, що продукція надходила до ТОВ Бюро Вин.
Тому управління рекомендувало звернути увагу на товар, який є в обігу та реалізації, і в разі виявлення небезпечного продукту зняти його з продажу та розповсюдження.
Що таке лігноцелюлоза
Лігноцелюлоза є рослинною сухою біомасою, яка використовується, як сировина для виробництва біопалива, а саме етанолу.
Її також застосовують в целюлозно-паперовій промисловості.
До того ж вона є побічним продуктом лісового господарства, переважно відходами з лісопильних заводів.
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