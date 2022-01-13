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В Україну масово продають отруйний посуд зі Швеції

13 січня 2022, 20:19

Лігноцелюлоза є рослинною сухою біомасою, яка використовується, як сировина для виробництва біопалива, а саме етанолу.

посуд
Посуд / pixabay

В Одесу завезли партію посуд, що містить лігноцелюлозу. Як повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, цей заборонений інгредієнт знайшли в чашках.

Так, 6 січня лігноцелюлозу виявили в чашках, які експортували зі Швеції. Постачальником небезпечного посуду є Espresso Gear, Billdal. Зазначається, що продукція надходила до ТОВ Бюро Вин.

Тому управління рекомендувало звернути увагу на товар, який є в обігу та реалізації, і в разі виявлення небезпечного продукту зняти його з продажу та розповсюдження.

Що таке лігноцелюлоза

Лігноцелюлоза є рослинною сухою біомасою, яка використовується, як сировина для виробництва біопалива, а саме етанолу.

Її також застосовують в целюлозно-паперовій промисловості.

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До того ж вона є побічним продуктом лісового господарства, переважно відходами з лісопильних заводів.

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посуд Держспоживінспекція
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