Курцям закрутили гайки: Рада заборонила міцні та ментолові сигарети

В Україні заборонили продавати міцні і ментолові сигарети / Reuters

В Україні на законодавчому рівні заборонено продаж ароматизованих і міцних сигарет.

Це передбачено схваленим Верховною Радою законом №4358, який підтримали 317 депутатів.

Документ вносить зміни до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.

Які сигарети заборонили продавати в Україні

Новації в законодавстві України впроваджуються відповідно до директиви 2014/40/ ЄС. Заборонено продаж ароматизованих смакових (фруктові, цукерки, ментол та ін.) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин і заправних контейнерів.

"Такі вироби залучають дітей і молодь до початку куріння, створюючи помилкове враження про наслідки вживання тютюнових виробів", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Реклама

Також законом забороняється продаж сигарет, в яких рівні викидів нікотину, смоли і монооксиду вуглецю в димі однієї сигарети перевищують: нікотину - 1 мг, смола - 10 мг, монооксиду вуглецю - 10 мг.

Де в Україні заборонено курити

При цьому законом ще раз визначається поняття "громадське місце" (де заборонено куріння) - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Вулиця, парки і пляжі не є громадськими місцями, і в них можна курити і не треба носити захисні маски.

Закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця в межах відповідної громади.

Нові вимоги:

Народні обранці вирішили, що упаковка електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, використовуваних в електронних сигаретах, повинна включати список всіх інгредієнтів в порядку зменшення питомої ваги з вказівки вмісту нікотину у виробі і його дозу при одноразовому використанні.

забороняється реклама, спонсорство та продаж до 21 віку електронних сигарет, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в Інтернеті;

вводяться медичні попередження на упаковках електронних сигарет, рідин і сигаретах для нагріву;

збільшується медичні попередження на пачках з 50% до 65% від площі з фотозображеннями наслідків куріння з обох сторін.

читайте такожУкраїнцям накрутять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка

Раніше повідомлялося, що за останній рік частка нелегальних сигарет на українському ринку зросла більш ніж удвічі – з 3,3 до 7,2 млрд. сигарет. Втрати державного бюджету через недоотримані податки і акцизи оцінюються в 13,2 млрд.такі результати дослідження Kantar Україна.

Читайте ще: